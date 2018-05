Leichtfried: Opposition zitiert Bundeskanzler Kurz ins Parlament

Wien (OTS/SK) - SPÖ, NEOS und Liste Pilz haben gemeinsam die Einberufung des EU-Hauptausschusses verlangt, um sicherzustellen, dass Bundeskanzler Kurz vor dem EU-Gipfel am 17. Mai in Sofia den österreichischen Abgeordneten Rede und Antwort steht, erklärte SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried am Donnerstag. „Wir betrachten es als die Pflicht des Bundeskanzlers, den österreichischen Nationalrat darüber zu informieren, welche Positionen er in Sofia zu vertreten gedenkt.“ Nachdem Kurz von sich aus dazu nicht bereit war, haben die Oppositionsparteien von ihrer Möglichkeit Gebrauch gemacht, den EU-Hauptausschuss einzuberufen und Kurz ins Parlament zu zitieren, schloss Leichtfried. **** (Schluss) lp/pp/mp

