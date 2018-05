ÖVP-Becker: "Junge Menschen für Europa begeistern"

20.000 bis 30.000 Gratis-Interrail-Tickets zu gewinnen / Greifbare Reisefreiheit / Gemeinsames Europa erleben

Brüssel (OTS) - "Interrail ist ein gutes Beispiel dafür, wie man die Vielfalt und Schönheit des gemeinsamen Europas erleben kann. Diese Chance möchten wir so vielen jungen Menschen wie möglich geben", sagt der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz K. Becker anlässlich der Veranstaltung DiscoverEU heute im Europaparlament. Sie bewirbt die heurige Verlosung von 20.000 bis 30.000 Gratis-Interrail-Tickets für junge Menschen, die heuer 18 Jahren alt werden. In den nächsten Tagen geht dafür eine gesonderte Homepage der EU-Kommission online, der Link dorthin wir auf der Seite www.youdiscover.eu bekanntgegeben. ****

"Europa ist kein abstraktes politisches Projekt sondern eine gemeinsame Realität. Das wird durch die Reisefreiheit mit dem Interrail-Ticket greifbar", sagt Becker. "Wir dürfen nicht darauf vergessen, junge Menschen von und für Europa zu begeistern. Mit komplexen politischen Zusammenhängen und Abläufen in der europäischen Gesetzgebung wird das nicht so leicht gelingen."

"Viele junge Europäer kennen andere europäische Staaten noch nicht und haben keinen Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern", so Becker. "Das wollen wir ändern. Menschen in Europa sollen einander viel mehr kennen und schätzen lernen. Mit der Initiative für gratis Interrail-Tickets möchten wir einen bescheidenen Beitrag dazu leisten. In dem neuen EU-Budgetvorschlag für die Zeit von 2021-2027 hätten wir vorläufig 700 Millionen Euro dafür vorgesehen."

"Rund 80 Prozent der jungen Menschen sehen die Reisefreiheit als eine besonders wichtige Errungenschaft der Europäischen Union an. Mit dem Gratis-Interrail-Ticket zum 18. Geburtstag steht ihnen Europa offen", sagt Becker. "Wir wollen, dass das gemeinsame Europa wieder zu einem Projekt der Sehnsucht für junge Menschen wird. Dafür steht unsere Initiative, auch wenn sie nur ein erster Schritt auf dem Weg dorthin sein kann."

