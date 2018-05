Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 4.5.: „Wo die Bitcoins blühen“

Wien (OTS) - Robert Uitz-Dallinger unternimmt zum Thema Bitcoins einen Lokalaugenschein im Süden der USA - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 4. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Bitcoins haben mittlerweile in Europa nach einem spektakulären Auf und Ab der Kurse ein recht angekratztes Image. In den USA ist das nicht überall so. In manchen Gegenden, namentlich in den strukturschwachen Südstaaten, etablieren sich immer mehr Firmen und Start ups, die ihr Geschäftsmodell auf den Kryptowährungen aufbauen. Eigene Berater leben mittlerweile davon, interessierte Anleger über die Chancen und Gefahren zu informieren. Robert Uitz-Dallinger hat Jungunternehmer und große Visionäre in Louisville in Kentucky besucht – aber auch die Frage gestellt, wie sehr das alles nur Hokuspokus oder sogar Betrug ist.

