AK Wien: Endlich wieder entspannt in die Arbeit

Erleichterung für 15 Millionen Fahrgäste der Buslinie 13A

Wien (OTS) - Seit der Umgestaltung der Mariahilferstraße macht die Buslinie 13A einen Umweg von rund 1km - zum Ärgernis für ArbeitnehmerInnen und Fahrgäste. Falsch geparkte Pkw oder in zweiter Spur haltende Fahrzeuge, führen zu weiteren Verzögerungen gegenüber den planmäßigen Fahrzeiten. Die Störungsanfälligkeit ist mit der Verlängerung der Strecke naturgemäß noch gestiegen. Zeitverlust und Nervenfrust am Arbeitsweg haben jetzt ein Ende für die rund 15 Millionen Fahrgäste der zu den am stärksten frequentierten zählenden Buslinien Wiens.

Denn im Zuge der Bauarbeiten des Linienkreuzes U2/U5, muss die 13A-Route im Bereich des künftigen Knotenpunktes U2/U3 Neubaugasse aufgrund von Baustelleneinrichtungen in der Kirchengasse geändert werden. Beim Vorschlag der Wiener Linien wird nun endlich der jahrelange, für Fahrgäste und BuslenkerInnen nervenaufreibende Umweg durch die Begegnungszone korrigiert: der 13A soll während der U-Bahn-Bauarbeiten ab 2019 bis 2026 in Richtung Alserstraße von der Amerlingstraße im Gegenverkehr 500m lang durch die Neubaugasse bis zur Westbahnstraße fahren, dann wieder weiter in der gewohnten Route. Dabei bleiben alle Schanigärten und Bäume bestehen. Auch Parkmöglichkeiten und Ladezonen wird es weiterhin geben.

Die AK Wien favorisierte schon bei der Änderung der Routenführung im Zuge der Umgestaltung der Mariahilferstraße die Route über die Neubaugasse im Gegenverkehr als eindeutige und sichere Lösung, die keinen Qualitätsverlust für die Millionen Fahrgäste der Linie 13A bedeutet und im Sinne der FußgängerInnen in der Fußgänger- bzw. Begegnungszone bzw. der BuslenkerInnen ist.

Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik in der AK Wien:

„Eine Ersparnis von Millionen von Personenkilometern ist nicht nur gut für die AnwohnerInnen und die Umwelt, so fährt es sich endlich wieder entspannter in die Arbeit.“

