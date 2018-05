Wien-Simmering: 85-Jähriger erfolgreich wiederbelebt

Wien (OTS) - Am 02. Mai 2018 gegen 06.30 Uhr brach ein 85-Jähriger während dem Frühstück bewusstlos zusammen und zeigte keine Vitalfunktionen mehr. Beim Eintreffen der Beamten führte bereits die Nachbarin die lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen durch. Die Polizisten übernahmen diese und führten mit Hilfe des Defibrillators die lebensrettenden Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch. Der Mann wurde mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug in kurzer Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod werden aus diesem Grund vom Verein "PULS" in Zusammenarbeit mit der LPD Wien seit mehr als zwei Jahren sukzessive die Streifenwägen der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Polizisten im Umgang mit dem Gerät geschult. So konnten von den Wiener Polizistinnen und Polizisten seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2015 bislang über 500 Leben gerettet werden.

