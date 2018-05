„Eurovision Song Contest“: Cesár Sampson jammt mit ZiBBZ aus der Schweiz

Zweite Probe heute um 16.30 Uhr

Wien (OTS) - „Der Song Contest ist für einen Künstler ein einmaliges Erlebnis und wenn man hier auch noch Freunde findet, dann macht das Ganze umso mehr Spaß“, verrieten die Schweizer ESC-Teilnehmer ZiBBZ bei einem Treffen mit Cesár Sampson. In einem Park direkt neben der Altice Arena, wo sie am Dienstag, dem 8. Mai 2018, im ersten Semifinale um den Finaleinzug singen, nutzten sie die Gelegenheit nicht nur zum Erfahrungsaustausch, sondern auch, um gemeinsam Musik zu machen, und präsentierten einen Mix aus ihren beiden Songs „Stones“ und „Nobody but You“. Stee Gfeller von ZiBBZ: „Es war überraschenderweise einfach, die Songs zu fusionieren – sie sind beide in Moll und auch ähnlich vom Vibe her.“ Co Gfeller weiter: „Wir sind befreundet und unsere Stimmen passen gut zueinander, deshalb wollten wir auch unbedingt gemeinsam etwas machen.“ Konkurrenzdenken kommt für die Künstler nicht auf – Cesár Sampson: „Ich schätze ZiBBZ sowohl als Künstler als auch menschlich sehr! Was uns alle verbindet und worum es uns allen im Grunde genommen beim ESC geht, ist aus den drei Minuten auf der Bühne einfach das Beste herauszuholen.“ Ein Bericht über das gemeinsame Jammen steht am Freitag, dem 4. Mai, um 6.33 Uhr auf dem Programm von „Guten Morgen Österreich“.

Heute folgt um 16.20 Uhr Ortszeit (17.20 Uhr CET) die zweite Probe in der Altice Arena in Lissabon. Fotos davon sind anschließend unter presse.ORF.at abrufbar.

