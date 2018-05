ORF III am Freitag: Zweimal Ofczarek und Karl als korruptes Ermittlerduo

Außerdem: „Ihr Auftrag, Pater Castell“ mit „Der Pelikan“

Wien (OTS) - Ein Krimi-Doppel mit österreichischer Spitzenbesetzung präsentiert ORF III Kultur und Information am Freitag, dem 4. Mai 2018: Fritz Karl und Nicholas Ofczarek ermitteln unter der Regie von Lars Becker als Ermittlerduo Kessel und Driller zunächst „Unter Feinden“ (20.15 Uhr). Kessel ist nach längerer Krankheit zurück im Polizeidienst. Mit seinem alten Freund und Kollegen Driller beobachtet er eine Wohnung, die von ausländischen Extremisten genutzt werden soll. Nichts tut sich, bis Kessels Hände nach einer Weile zu zittern beginnen und sich Driller die Frage stellen muss, ob sein Kollege immer noch Drogen nimmt. Plötzlich stürzt Kessel nach draußen und attackiert einen Dealer, der gerade dabei ist, Drogen zu verkaufen. Driller stürmt hinterher und zerrt seinen Freund zurück ins Auto. Voller Adrenalin startet Kessel den Wagen und überfährt den Drogendealer. Driller bleiben nur wenige Sekunden für eine Entscheidung: Soll er seine Pflicht erfüllen? Oder soll er seinem Freund helfen? Er entscheidet sich für Kessel, bringt ihn nach Hause und fährt mit dem Dienstwagen gegen einen Baum, um die Spuren des Unfalls zu verwischen. Doch die Vertuschungsaktion bleibt nicht folgenlos. In „Zum Sterben zu früh“ (21.50 Uhr) geraten Kessel und Driller in eine nächtliche Verfolgungsjagd. Eigentlich ein Routineeinsatz für das eingespielte Duo, jedoch hat Kessel zurzeit andere Probleme: Seine Tochter leidet an Epilepsie, die Behandlung ist kostspielig und seine Ehe droht daran zu zerbrechen. Aber Kessel weiß, er kann auf Diller vertrauen, auch wenn er manchmal Grenzen überschreitet. Und plötzlich ergibt sich tatsächlich eine Gelegenheit, dem Schicksal nachzuhelfen. Mit einer Tasche voller Drogen, die Kessel im Auto der geflüchteten Dealer entdeckt. Kessel zögert kurz, lässt sie dann aber kurzerhand mitgehen. Doch statt seine Probleme zu lösen, stürzt ihn diese Tasche in neue, weitaus größere Konflikte und reißt seinen Partner Driller inklusive Familie gleich mit.

Anschließend zeigt ORF III eine weitere Folge der Serie „Ihr Auftrag, Pater Castell“. In „Der Pelikan“ (23.25 Uhr) wird auf einem Friedhof in Grünwald bei München eine abgetrennte Hand entdeckt. Marie Blank (Christine Döring) ermittelt und auch Pater Simon Castell (Francis Fulton-Smith) wird vom Vatikan geschickt, um eine symbolische Schändung des Friedhofs auszuschließen. Da die Hand auf dem Grab eines erschossenen Wachmanns lag, muss Marie mit einem alten Bekannten ermitteln: Hauptkommissar Frank Kleinert (Götz Schubert), mit dem sie eine Affäre hatte, klinkt sich in die Ermittlungen ein und treibt diese zügig voran. Die Fakten liegen schnell auf dem Tisch: Die Hand gehörte zu Achim Reuter, einem Schlosser, der bei einem Einbruch in die Villa von Werner Lenzen (Helmut Zierl) den Wachmann erschoss. Werner Lenzen ist ein mutmaßlicher Drogendealer, den Kleinert schon seit Jahren versucht, dingfest zu machen. Ließ Lenzen Reuter wegen des Einbruchs in seine Villa ermorden und platzierte er als Drohung die Hand auf dem Grab?

