Neue „Außenstelle“ des Hernalser Bezirksmuseums

Schauraum im „Interspar Jörgerstraße“: Eröffnung durch BVin Pfeffer am 8. Mai (17.00 Uhr), Infos: Telefon 403 43 38

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Hernals (17., Hernalser Hauptstraße 72-74) gibt eine Dauer-Ausstellung Auskunft über die Geschichte des 17. Bezirkes. Außerdem sind regelmäßig Sonder-Ausstellungen über bezirksbezogene Belange zu sehen. Jetzt bekommt das Museum eine „Außenstelle“: Im „Interspar Hypermarkt Wien-Jörgerstraße“ (17., Jörgerstraße 24) werden die ehrenamtliche Museumsleiterin Trude Neuhold und das freiwillige Bezirkshistoriker-Team fortan in einem kleinen Schauraum im Nahbereich des Eingangs wechselnde Exponate aus dem vielfältigen Museumsarchiv zeigen. Mit der Präsentation soll das Publikum zu einem Besuch des Museums motiviert werden. Eröffnet wird die neue „Außenstelle“ am Dienstag, 8. Mai, um 17.00 Uhr, durch die Bezirksvorsteherin des 17. Bezirkes, Ilse Pfeffer. Informationen dazu: Telefon 403 43 38.

An der frei zugänglichen Auftaktveranstaltung nimmt der Leiter der Arbeitsgemeinschaft Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen, Heinrich Spitznagl, teil. Umrahmt wird die Zusammenkunft durch begabte junge Instrumentalisten aus der „Musikschule Hernals“. In der „Außenstelle“ des Hernalser Bezirksmuseums können Bild- und Text-Tafeln mit Erläuterungen über „Menschen aus Hernals“, zum Beispiel Eduard Engelmann und die Brüder Schrammel, gratis betrachtet werden. Neben den Büsten verdienter Persönlichkeiten aus dem 17. Bezirk sind in dem neuen Schauraum ein Spinnrad, ein Relief von Dornbach, ein Hauszeichen und andere antiquierte Dinge zu finden, die zu einem Abstecher in das Bezirksmuseum Hernals einladen. Geöffnet ist der „Interspar-Hypermarkt Wien-Jörgerstraße“ in der Jörgerstraße 24 von Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr und am Samstag von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Im Bezirksmuseum Hernals in der Hernalser Hauptstraße 72-74 wird dem Publikum ein detaillierter Rückblick auf die Anfänge des 17. Bezirkes und auf die weiteren Entwicklungen bis in die Jetztzeit geboten. Die Museumsräume sind jeweils am Montag von 16.00 bis 20.00 Uhr sowie am ersten und am dritten Sonntag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich. An Feiertagen und in den Schulferien ist das Museum gesperrt.

Von Erinnerungen an die alten Weinbaudörfer Hernals, Dornbach und Neuwaldegg bis zu Reformation/Gegenreformation und dem Tun der beliebten Volkssänger und weiterer Künstler beleuchtet die liebevoll arrangierte Dauer-Ausstellung verschiedenste Facetten von Hernals. Anfragen an Museumsdirektorin Trude Neuhold per E-Mail:

bm1170@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hernals:

www.bezirksmuseum.at

