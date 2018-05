Termine am 4. Mai in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr, Pressegespräch anl. Präsentation des Honorarabschlusses zw. Stadt Wien, WGKK und Ärztekammer bis zum Jahr 2020 mit StRin Sandra Frauenberger, WGKK-Obfrau Ingrid Reischl und Ärztekammer-Obmann Johannes Steinhart (WGKK-Zentrale, 10., Wienerbergstraße 15-19, 11. Stock, Zi. 1131) 09.30 Uhr, Pressegespräch des Österreichischen Städtebunds zum Thema „Österreichs Städte in Zahlen“ mit Städtebund- Generalsekretär Thomas Weninger und KDZ-Geschäftsführer Peter Biwald (Rathaus, Stiege 5, Hochparterre) 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an em. Univ.-Prof. DDr. h.c. mult. Anton Zeilinger durch Landeshauptmann Dr. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 11.00 Uhr, Überreichung der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien an Mag. Heidemarie Schrodt, des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Sieglinde Rosenberger sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Eva Geber durch StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Wappensaal)

