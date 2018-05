„Big Little Lies“ ab 31. Mai in ORF eins

Preisgekrönte Mini-Serie mit Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern und Alexander Skarsgård

Wien (OTS) - Wenn der Schein trügt: Die Bewohnerinnen und Bewohner der beschaulichen Vorstadt Monterey scheinen das perfekte Leben zu führen, doch hinter verschlossenen Türen kämpft jede und jeder mit dunklen Geheimnissen. Als ein tragischer Todesfall die Kleinstadt erschüttert, entfaltet sich ein spannender Rückblick auf alle Geschehnisse, die vermeintlich zum Unglück beigetragen haben. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers der australischen Autorin Liane Moriarty wurde 16-fach Emmy-nominiert und achtmal preisgekrönt sowie mit vier Golden Globes ausgezeichnet. Verantwortlich dafür ist der hochkarätige Cast, bestehend aus Hollywoodgrößen wie Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Alexander Skarsgård und Nachwuchs-Star Iain Armitage („Young Sheldon“). Inszeniert wurde „Big Little Lies“ von Regisseur Jean-Marc Vallée nach einem Drehbuch von David E. Kelley („Emergency Room“). ORF eins zeigt die sieben Episoden von „Big Little Lies“ jeweils in Doppelfolgen am Donnerstag, dem 31. Mai und 7. Juni 2018, sowie zum Finale in Tripel-Folgen am Mittwoch, dem 13. Juni – jeweils ab 20.15 Uhr.

Mehr zum Inhalt

„Big Little Lies“ erzählt die Geschichte dreier Mütter, deren nach außen hin perfekte Leben auf den Kopf gestellt werden, als sie in einen Mord verwickelt werden. Madeline (Reese Witherspoon) ist witzig und leidenschaftlich, merkt sich alles und vergibt nichts. Ihr Exmann und dessen neue Frau sind nun in ihre Nachbarschaft, eine Stadt am Strand, gezogen und schicken die Tochter in den gleichen Kindergarten. Madelines ältere Tochter will außerdem lieber bei ihrem Vater als bei ihrer Mutter sein. Celeste (Nicole Kidman) ist eine wunderschöne Frau, die sehr unnahbar wirkt. Was hat sie zu verbergen? Ihre beiden Zwillinge sind wild und ungestüm. Da die beiden nun in die Schule kommen, versuchen Celeste und ihr Mann (Alexander Skarsgård), zu Vorsitzenden der Elternvertretung in der Schule gewählt zu werden. Doch das fordert seinen Tribut. Sind sie bereit, den Preis zu bezahlen? Jane (Shailene Woodley) ist neu in der Stadt und alleinerziehende Mutter. Sie ist so jung, dass sie für eine Nanny gehalten wird. Sie wirkt tieftraurig und hat Zweifel und Ängste wegen ihres Sohnes. Madeline und Celeste nehmen die junge Mutter unter ihre Fittiche, wissen aber noch nicht, dass die Neue und ihr rätselhafter Sohn ihr Leben noch nachhaltig verändern werden.

