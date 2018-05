Der Mai im Cinema Paradiso

Filme, Specials und Live-Veranstaltungen in St. Pölten und Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm erwartet die Besucher im Mai auf den Bühnen des Cinema Paradiso in St. Pölten und Baden: So spielt der Stummfilmpianist Gerhard Gruber live zu den vier Kurzfilmen „Big Business“, „Do Detectives Think“, „Liberty“ und „The Finishing Touch“ von Stan Laurel und Oliver Hardy (am 5. Mai in St. Pölten, am 6. Mai in Baden), liest der schottische Bestseller-Autor Martin Walker gemeinsam mit dem Schauspieler Alexander Kuchar aus seinem neuen Krimi „Revanche“ (am 8. Mai in Baden, am 9. Mai in St. Pölten) und nehmen Zamballarana aus Korsika das Publikum mit auf eine Reise durch die „Île de Beauté“ (am 29. Mai in Baden, am 30. Mai in St. Pölten).

Zusätzlich tritt am 17. Mai in St. Pölten der Akkordeonist Otto Lechner gemeinsam mit dem Alex Miksch Quartett und den Mostbluesern auf. Bereits am 4. Mai wird im Zuge des „Kulturhauptstadtstarts“ zu einem „Salon Europa“ geladen, am 24. Mai gibt es wieder einen „Tagebuch Slam“. Im Rahmen von „Film, Wein + Genuss“ lesen am 29. Mai Schauspielerin Maria Hofstätter und Erfolgsautor Wilfried Steiner. In Baden wiederum ist ab 26. Mai die Biondekbühne mit „Theater im Kino“ zu Gast, zuvor wartet am 23. Mai eine weitere Ausgabe „Philoslam“.

An Filmen bringt der Mai in den beiden Programmkinos u. a. „Der Buchladen der Florence Green“, „Wohne lieber ungewöhnlich“, „Transit“, „Isle of Dogs“, „HERRliche Zeiten“, „The Happy Prince“, „Thelma“, „Eldorado“, „Unsere Erde 2“, „Tanz ins Leben“, „Auf der Jagd“, „In den Gängen“ und „Tully“. Auf die „Cinema Kids“ warten u. a. „Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes“, „Early Man – Steinzeit bereit“, „Sherlock Gnomes“ und „Zwei Freunde und ihr Dachs“.

Spezialschienen sind „Cinema Opera“ mit „Manon“ heute, 3. Mai, in Baden und St. Pölten, der „Young Audience Film Day 2018“ am 6. Mai und „Cinema School“ mit „Das Tagebuch der Anne Frank“ am 15. Mai in St. Pölten bzw. die Reihe „Filmriss“ mit „Jupiter’s Moon“ ab 11. Mai, eine „Surf-Film-Nacht“ am 17. Mai, das Sport- und Outdoor-Filmprogramm „Alp Con Cinema Tour: Mountain“ ab 25. Mai und ein eigener „Filmzauber für Kinder“ mit „Chihiros Reise ins Zauberland“ und „Ernest & Célestine“ ab 12. Mai in Baden.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten für St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse