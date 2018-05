„Fun am Freitag“: „Wir sind Kaiser – Die Seyffenstein-Chroniken“

Außerdem: „Was gibt es Neues?“, „Meine Mama kocht besser als deine“ und „Zur Hölle damit“

Wien (OTS) - Fun am Freitag steht am 4. Mai 2018 ab 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF eins: Zum Auftakt gibt es bei „Wir sind Kaiser – Die Seyffenstein-Chroniken“ einen Blick auf die vergnüglichsten Audienzen der vergangenen Jahre. Seyffenstein denkt diesmal an „Des Kaisers vergessene Untertanen“. Danach um 21.35 Uhr rätseln bei „Was gibt es Neues?“ Günther Lainer, Thomas Stipsits, Antonia Stabinger, Ulrike Beimpold und Viktor Gernot über Begriffe wie die „Polka der Dummköpfe“. Bei Katharina Straßer und Sterne-Koch Konstantin Filippou dirigieren dann um 22.20 Uhr zwei Mütter ihre mehr oder weniger talentierten Sprösslinge am Herd, wenn es heißt „Meine Mama kocht besser als deine“. Und zum Abschluss quizzt sich Thomas Kamenar um 23.10 Uhr mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten bei „Zur Hölle damit“ wieder durch humorvolle Spielrunden.

„Wir sind Kaiser – Die Seyffenstein-Chroniken“: „Des Kaisers vergessene Untertanen“ um 20.15 Uhr

Der nimmermüde Seyffenstein (Rudi Roubinek) präsentiert Seiner Majestät Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) eine neue Folge mit den spannendsten Audienzen der vergangenen Jahre. Die Frage des Kaisers, wie man sich an „vergessene Untertanen“ überhaupt erinnern soll, beantwortet der Obersthofmeister pragmatisch: Er möchte Spannung aufbauen, „teasern“ wie es neudeutsch heißt. Denn natürlich erinnert man sich an Fußballerlegende Andi Herzog; oder an die Auftritte der Wiener Politikerinnen Maria Vassilakou, Renate Brauner oder Beate Meinl-Reisinger; an Robert Lugars Stronach-Reminiszenzen; und an ESC-Starterin Zoes charmante Performance sowie etliche mehr. Am Freitag, dem 11. Mai, lädt der Kaiser zu einer neuen Audienz mit „Folkshilfe“, Gernot Kulis, Werner Kogler und Sepp Schellhorn.

„Was gibt es Neues?“ mit Lainer, Stipsits, Stabinger, Beimpold und Gernot um 21.35 Uhr

Aus Anlass des 100. Jahrestags der Eröffnung des Wiener Technischen Museums will Oliver Baier unter anderem von seinem Rateteam, bestehend aus Günther Lainer, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Antonia Stabinger und Ulrike Beimpold, wissen, worum es sich bei einem Kniehänger handelt, warum in Nürnberg 48 Pflastersteine die Aufschrift „Hier“ tragen und wozu das merkwürdige Ding der Woche namens Gnubbel gut ist. Die Promifrage stellt der diesjährige „Eurovision Song Contest“-Teilnehmer Cesár Sampson: Was wird auf Mallorca als „Polka der Dummköpfe“ bezeichnet? Kleiner Tipp: Es ist das gleiche, das in Dänemark „Prinzessin Zweibein“ und in Japan „Ich bin auf eine Katze gestiegen“ heißt. Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows des „Eurovision Song Contest“ am 8. und am 10. Mai und des Finales am 12. Mai stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF eins.

„Meine Mama kocht besser als deine“ um 22.20 Uhr

In der fünften Ausgabe treten die angehende Bürokauffrau Jennifer Weizmann (24 Jahre) und Mama Lea, eine 50-jährige Chansonsängerin aus Wien, gegen die beiden Winzer Daniel Forstreiter (21 Jahre) und Mama Isabella (42 Jahre) aus Niederösterreich an.

„Zur Hölle damit“ um 23.10 Uhr

Diesmal kämpfen in einer rein niederösterreichischen Paarung die Ex-Wirtin Andrea Prinz und der TU-Student und begeisterte Freizeittänzer Florian Kühteubl gegeneinander.

