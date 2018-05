AKH Wien: Infoveranstaltungen am morgigen Internationaler Tag der Händehygiene

Händehygiene reduziert Krankenhausinfektionen um 30 Prozent

Wien (OTS) - Schwerstkranke Patientinnen und Patienten haben ein hohes Risiko auch im Krankenhaus Infektionen zu erleiden. Händehygiene reduziert die Rate von Krankenhausinfektionen um 30 Prozent. Vor mehr als zehn Jahren rief die WHO „Clean Care is Safer Care“ ins Leben, um auf die große Bedeutung der Händehygiene für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten hinzuweisen. Die nächste weltweite WHO-Kampagne „Save Lives: Clean Your Hands“ richtet sich gezielt an das Gesundheitspersonal und als Zeichen dafür, wird jährlich der internationale Tag der Händehygiene am 5. Mai begangen und macht auf die Bedeutung der Händehygiene aufmerksam.

Auch heuer erinnert das Hygieneteam der Universitätsklinik Wien für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle an die Händehygiene zum Schutz vor Infektionen. In der Treffpunkthalle und im Eingangsbereich der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde wird am 4.5.2018 von 12 bis 14 Uhr wieder Händehygiene demonstriert – und es gibt Luftballons mit dem Logo „Reine Hände retten Leben“ zum Mitnehmen.

2018 ist das WHO-Motto “It’s In Your Hands” und erinnert daran, dass Hände bei mangelnder Hygiene Vektoren für die Keimübertragung sein können. Das AKH Wien und die MedUni Wien sind ein Zentrum für die Behandlung von schwerstkranken Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen, Leukämien, Autoimmunerkrankungen, Organtransplantationen und großen komplizierten Operationen. Diese haben ein sehr hohes Risiko an Infektionen zu erkranken und trotz aller Therapie und aller intensivmedizinischen Maßnahmen daran zu sterben. Es liegt in unseren desinfizierten Händen eine sichere Behandlung zu gewährleisten.

Rückfragen & Kontakt:

Karin Fehringer, MBA

Leiterin Informationszentrum und PR

Direktion Teilunternehmung

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

- Medizinischer Universitätscampus

Telefon: 01 40400-12160

E-Mail: presse @ akhwien.at

http://www.akhwien.at/presse