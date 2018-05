Muttertag ist heuer am 13. Mai: Viele sagen mit Geschenken danke

WKÖ-Buchmüller: „Auch heuer wollen viele diesen Tag zu etwas Besonderem machen“ – Blumen, Süßes, Gutscheine bringen dem Handel 185 bis 186 Millionen Euro Umsatz

Wien (OTS) - „Auch heuer wird traditionell am zweiten Sonntag im Mai Muttertag gefeiert, das ist in diesem Jahr der 13. Mai. Und auch diesmal wollen viele Menschen diesen Tag mit der einen oder anderen Aufmerksamkeit zu etwas Besonderem machen“, so Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Etwa zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren beabsichtigen, zum Muttertag Geschenke zu machen. Mit - nach Schätzung der Bundessparte Handel - 40 bis 45 Euro Ausgaben pro Person stellt der Muttertag einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und Umsatztreiber für den heimischen Handel dar. Der erwartet anlässlich des Muttertages 2018 eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Umsatzentwicklung. 2017 betrug der Umsatz im Handel rund um den Muttertag in etwa 185 Millionen Euro. Für heuer wird eine ähnliche Größenordnung von bis zu 186 Millionen Euro erwartet. „Damit stellt der Muttertag für uns nach Weihnachten und Ostern den Umsatzbringer Nummer drei dar“, sagt Peter Buchmüller.

Denn, so Handelsobmann Buchmüller: „Hoch im Kurs stehen an diesem Tag nach wie vor Blumen-, allen voran Rosensträuße, aber auch Topfpflanzen sowie Süßes.“ Gefragt sind weiters Gutscheine. Ein Trend geht auch in Richtung selbst zubereiteter, exquisiter kulinarischer Köstlichkeiten. Davon profitieren überwiegend der Lebensmittel- und der Blumenfachhandel. Beschenkt bzw. bekocht werden neben Müttern oft auch Schwiegermütter, Partnerinnen und Omas. „Auch für den österreichischen Handel ist der Muttertag ein guter Anlass, allen Müttern danke zu sagen“, so Buchmüller abschließend. (PWK327/JHR)

