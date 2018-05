„Wien räumt auf – Mach mit!“ – auch McDonald’s Österreich macht mit

Bewusstseinsbildung durch gemeinsame Putzaktionen mit Jung und Alt

Wien (OTS) - Noch bis zum Sonntag läuft die große Mitmachaktion der Stadt Wien, bei dem Freiwillige entweder alleine oder gemeinsam mit den Putzprofis der Stadt zum Besen greifen. Heute hat sich McDonald‘s Österreich in den Dienst der Putzsache gestellt, Mitarbeiter haben gemeinsam mit der MA 48 vor der Filiale in der Mariahilferstraße gereinigt. „Ich bedanke mich für die jahrelange Kooperation mit McDonald's Österreich, die vor allem das junge Publikum an spricht und Bewusstsein für die ordnungsgemäße Entsorgung von Bechern und Papierln schärft“, so Umweltstadträtin Ulli Sima. „Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen wird bei McDonald’s Österreich schon immer groß geschrieben. Wir setzen zahlreiche Aktivitäten im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, die Teil einer langfristigen Umweltschutzstrategie sind. Wesentlich ist dabei auch das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt McDonald’s Österreich Managing Director Isabelle Kuster, „und ich bin stolz, dass wir auch in diesem Jahr wieder diese erfolgreiche Wiener Umweltaktion unterstützen.“

In den nächsten Tagen folgen wienweit noch etliche. So werden in den nächsten Tagen noch im Rahmen diverser privater Initiativen u.a. einige Wohnhausanlagen auf Vordermann gebracht, auch gemeinsame Schwerpunktaktionen mit den Reinigungsprofis finden noch bis Ende der Woche statt.

Seit 2006 rund 300 Tonnen Müll gesammelt

Seit 2006 beteiligen sich am gemeinsamen Putzen zahlreiche Kindergärten, Schulen, Vereine und viele Einzelpersonen: In den letzten Jahren waren durchschnittlich 17.000 Menschen, die aktiv mitgemacht haben. Auch viele Bezirke machen an den Aktionen mit und organisieren Putztermine. Der bei den Putzaktionen gesammelte Müll wird abgeholt und umweltgerecht entsorgt. Seit Beginn der Aktion wurden von rund 160.000 freiwilligen HelferInnen insgesamt rund 300 Tonnen Müll mit einem Volumen von etwa 3.000 Kubikmetern gesammelt.

Putz-Ort frei wählbar

Die MA 48 unterstützt alle Freiwilligen mit Warnwesten, Arbeitshandschuhen sowie speziell gekennzeichneten Müllsäcken. Die gefüllten 48er-Müllsäcke können dann zu den Restmülltonnen gestellt werden. Die MA 48 kümmert sich um die Abholung und die umweltgerechte Entsorgung des gesammelten Mists.

Schwerpunktaktionen in den Bezirken

Für Schulen, Kindergärten und Vereine werden Schwerpunktaktionen in jedem Wiener Bezirk angeboten. Dazu treffen sich am jeweiligen Aktionstag die Reinigungsprofis der MA 48, der MA 42-Wiener Stadtgärten und anderer beteiligter Abteilungen zum gemeinsamen Putz-Vormittag. Werkzeug wie Besen, Greifzangen und Rechen werden bei diesen gemeinsamen Aktionen verborgt.

Frühlingsputz hilft bei Bewusstseinsbildung

Die gemeinsame Aktion ist einerseits eine Maßnahme zur Stärkung der Eigenverantwortung und der Forcierung der Sauberkeit in der Stadt, d.h. gegen das unachtsame Wegschmeißen von Abfällen. „Andererseits appellieren wir auch daran, dass Mist erst gar nicht entsteht. Dies wäre die beste Maßnahme um Littering zu vermeiden“, so Josef Thon, Chef der MA 48. Wenn man aber unterwegs dennoch Abfälle entsorgen muss, dann sollte man das breite Serviceangebot der Stadt auch nutzen: Gibt es doch über 25.000 öffentliche Papierkörbe, über 444.000 Restmüll- und Altstoffsammelbehälter, die Wiener Mistplätze und über 100 Abgabestellen für Problemstoffe.

