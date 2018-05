Mahrer/Schwarz ad Gewalt an Schulen: Zeit des rot-grünen Schönredens vorbei!

Runder Tisch muss konkrete Maßnahmen bringen – Flächendeckende Gewaltprävention, Konsequenzen-Katalog und Lehrerunterstützung sind notwendig

Wien (OTS) - „Die aktuellen Vorfälle in einer Schule in Wien Währing zeigen einmal mehr, dass Gewalt an der Schule Realität ist. Viel zu lange hat Rot-Grün die Augen vor diesen eklatanten Problemen verschlossen. Auf Druck der ÖVP Wien wurde für 15. Mai ein Runder Tisch dazu mit Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern sowie Sozialarbeitern angekündigt. Dieser Runde Tisch ist ein erster, wichtiger Schritt um das Problem konkret anzupacken, aber wir verlangen klar Umsetzungswillen vom zuständigen Stadtrat Czernohorszky“, so ÖVP Wien Sicherheitssprecher Karl Mahrer und Bildungssprecherin Gemeinderätin Sabine Schwarz.

Im Mittelpunkt dieses Runden Tisches muss die Festlegung und rasche Umsetzung konkreter Maßnahmen stehen. „Es soll ab Herbst eine flächendeckende Gewaltprävention in enger Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei an den Schulen analog zur Verkehrserziehung geben. Zudem braucht es eine Dokumentation und Berichterstattung der Gewalttaten an Schulen sowie einen Konsequenzen-Katalog und Handlungsmöglichkeiten, um gegen Gewalttaten vorgehen zu können“, fordern Mahrer und Schwarz. Darüber hinaus sollen die Pädagoginnen und Pädagogen Unterstützung durch spezifische Fortbildungen im Umgang mit Gewalt erhalten.

„Gewalt an den Schulen darf nicht länger ein Tabuthema sein, die Schule muss endlich wieder ein gewaltfreier Ort werden. Wir erwarten uns konkrete Ergebnisse aus diesem Prozess. Die Zeit des rot-grünen Schönredens ist nun vorbei, jetzt müssen rasch Taten folgen“, so Mahrer und Schwarz abschließend.

