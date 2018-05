Bestsellerautor Lars Amend bei „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“

Wien (OTS) - Bestsellerautor Lars Amend ist Gast bei Vera Russwurm am Freitag, dem 4. Mai 2018, um 21.20 Uhr in ORF 2. In einer neuen Ausgabe ihres Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ spricht sie wieder mit Menschen, die ein Problem bewältigt haben – sei es beruflich, privat oder gesundheitlich. Die Gäste erzählen, wie sie es geschafft haben, die Herausforderungen ihres Lebens zu meistern. Diesmal spricht Lars Amend über die wahre Geschichte hinter dem Kinohit „Dieses bescheuerte Herz“.

Er war Radiojournalist, hat Musikgrößen interviewt und sich im „Glamour“-Leben wohl gefühlt. Er hat seinen Job verloren und angefangen, Bücher zu schreiben: Die Biografie von Bushido, ein Buch mit Scorpions-Gründer Rudolf Schenker, ein Buch zu Topmodel Mario Galla. Der Erfolg machte ihn aber nicht glücklich und er verfiel immer mehr in sinnloses Nichtstun und wusste nicht weiter. Eines Tages lernt er den schwer herzkranken Buben Daniel kennen und beschließt spontan, ihm als „großer Bruder“ und Freund seine vermeintlich letzten Wünsche zu erfüllen. Aus dieser Begegnung entstand der Bestseller „Dieses bescheuerte Herz“, der in diesem Winter als Kinofilm mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle im Kino lief. Vera Russwurm erzählt er die wahre Geschichte hinter dem Kinohit und wie es Daniel heute geht.

