4,4 Millionen Euro für 21 neue ORF-Kinofilmprojekte

Von und mit Palfrader, Stipsits, Hörbiger, Ruzowitzky, Markovics, Derflinger u. a.

Wien (OTS) - Mit Robert Palfrader, Thomas Stipsits und Christiane Hörbiger, von Stefan Ruzowitzky, Karl Markovics und Sabine Derflinger – der ORF hat als starker Partner der heimischen Kinobranche im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens für 21 neue österreichische Kino-Produktionen einen maßgeblichen Finanzierungsbeitrag in der Gesamthöhe von rund 4,4 Millionen Euro Herstellungsfinanzierung zugesagt. Aus zahlreichen Einreichungen wurden beim 173. (Jänner 2018) und 174. (April 2018) Sitzungstermin der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut neun Spiel- und sieben Dokumentarfilme sowie fünf Innovationsprojekte ausgewählt.

Unter den neun Spielfilmen widmet sich „11th of July“ dem Massaker von Srebrenica aus dem Jahr 1995. Elfriede Jelineks Opus Magnum „Die Kinder der Toten“ steht Pate für das gleichnamige Kinoprojekt. Robert Palfrader und Gerti Drassl geraten in „Have Faith“ durch ein Resozialisierungsprojekt in den Südtiroler Alpen zwischen die Fronten, während Thomas Stipsits sein Glück als Callboy und titelgebende „Love Machine“ versucht. Jannis Niewöhner und Louis Hofmann sowie Publikumsliebling Christiane Hörbiger wandeln auf Hermann Hesses Spuren und stehen für Stefan Ruzowitzkys Literaturverfilmung „Narziss und Goldmund“ vor der Kamera. Karl Markovics‘ „Nobadi“ erzählt von zwei Menschen, die nichts gemeinsam haben, aber für kurze Zeit alles miteinander teilen. Bestes Kinovergnügen für die ganze Familie versprechen die Verfilmungen der Kinderbücher „Peterchens Mondfahrt“ und „Vier zauberhafte Schwestern“.

Um einen der letzten lebenden Zeitzeugen des Holocaust dreht sich der Dokumentarfilm „Ein jüdisches Leben“. In „Lachen und Weinen“ stellt Marko Doringer die Frage, warum es so schwer ist, ein guter Vater zu sein. Unter den vom ORF kofinanzierten Projekten finden sich außerdem Dokus über „Rabenvögel“ und die Wiener Symphoniker („Tonsüchtig“). „Robo Love“ entführt das Publikum in die Welt menschenähnlicher Roboter und stellt den Wert des Menschen in den Fokus. Georg Riha macht den Traum vom Fliegen wahr und zeigt in der Doku „Über Österreich“ die Einzigartigkeit des Landes. Sabine Derflingers „Wir wollen die Hälfte vom Kuchen“ setzt Johanna Dohnal als wichtiger Frau der österreichischen Geschichte ein Denkmal. Im Mittelpunkt der fünf Innovations- und Nachwuchsprojekten stehen „Die letzten Österreicher von Königsfeld“ (Doku), eine postsowjetische Dorfgemeinschaft („Krai – Eine Landschaft“, Doku) und der Puppenspieler, Regisseur und Kunstpfeifer Nikolaus Habjan („Die Tagträume des Nikolaus Habjan“, Doku). Außerdem präsentiert sich „L’Arbre à guigne“ als handgezeichneter Animationsfilm, während „The Trouble with being born“ (Spielfilm) die Geschichte einer Maschine in einem menschlichen Körper auf die Leinwand bringt.

Die vom ORF kofinanzierten Projekte der 173. und 174. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

11th of July

Spielfilm

Regie: Jasmila Zbanic

Buch: Jasmila Zbanic

Produktion: coop99 Filmproduktion

Inhalt: Das Massaker von Srebrenica 1995: Der junge Übersetzer Edo versucht seine Familie vor dem sicheren Tod zu retten.

Die Kinder der Toten

Spielfilm

Buch (nach dem Roman von Elfriede Jelinek) und Regie: Kelly Cooper, Pavol Liska

Produktion: Ulrich Seidl Filmproduktion

Inhalt: Zwischen Neuberg an der Mürz und Mariazell, an den Originalschauplätzen von Elfriede Jelineks Opus Magnum „Die Kinder der Toten“, verwandelt sich ein idyllischer Super-8-Ferienfilm schleichend in eine Auferstehung „untoter“ Gespenster.

Have Faith

Spielfilm

Buch: Federico Baccomo & Giorgio Pasotti

Regie: Alessandro Angelini

Produktion: Sigma Filmproduktion

Inhalt: Pater Ivan leitet mit so unerschütterlichem wie blindem Glauben an das Gute im Menschen ein Resozialisierungsprojekt in den Südtiroler Alpen. Als der kriminelle Neofaschist Adamo dort seine Haftstrafe verbüßen muss, treffen Welten aufeinander. In der Südtiroler Koproduktion spielen u. a. Robert Palfrader, Gerti Drassl und Merab Ninidze.

Love Machine

Spielfilm

Buch: Silvia Ambrosch-Wohlmuth

Regie: Andreas Schmied

Produktion: Allegro Film

Inhalt: Ein erfolgloser Bandmusiker in finanziellen Nöten entdeckt eine neue Einkommensquelle – er versucht sein Glück als Callboy. In der Hauptrolle: Thomas Stipsits.

Moneyboys

Spielfilm

Buch und Regie: Bo Chen

Produktion: KGP Kranzelbinder Gabriele Production

Inhalt: Fei arbeitet illegal als Stricher in Beijing, um seine Familie zu finanzieren. Als er bemerkt, dass sie zwar sein Geld, nicht aber seine Homosexualität akzeptieren, kommt es zum Zerwürfnis. Durch die Beziehung zum eigenwilligen Long scheint Fei einen Neuanfang in seinem Leben zu schaffen. Doch dann begegnet ihm seine Jugendliebe Xiaolai und konfrontiert ihn mit der Schuld seiner verdrängten Vergangenheit.

Narziss und Goldmund

Spielfilm

Buch: Stefan Ruzowitzky (nach Hermann Hesse)

Regie: Stefan Ruzowitzky

Produktion: Lotus-Film

Inhalt: Die Geschichte einer Freundschaft zwischen Narziss, einem vergeistigten Gelehrten, und Goldmund, einem lebensbejahenden Künstler im Mittelalter. Verfilmung des gleichnamigen Romans von Hermann Hesse. Neben den Jungstars Jannis Niewöhner und Louis Hofmann in den Hauptrollen tritt auch Christiane Hörbiger auf.

Nobadi

Spielfilm

Buch: Karl Markovics

Regie: Karl Markovics

Produktion: epo-film

Inhalt: „Nobadi“ erzählt die Geschichte zweier Menschen, die nichts gemeinsam haben, aber für ein paar Stunden alles miteinander teilen. Mit Heinz Trixner und Borhan Hassan Zadeh in den Hauptrollen.

Peterchens Mondfahrt

Spielfilm

Buch: Arne Nolting

Regie: Ali Samadi Ahadi

Produktion: coop99 Filmproduktion

Inhalt: Der unerschrockenen Peter und seine kleine Schwester reisen zum Mond. Der Kinderbuchklassiker für die ganze Familie neu und modern erzählt.

Vier zauberhafte Schwestern

Spielfilm

Buch: Gerrit Hermans, Ullrich Hortense

Regie: Sven Unterwaldt

Produktion: Dor Film

Inhalt: Verfilmung der erfolgreichen Kinderbuchreihe um vier zauberhafte Schwestern, prominent besetzt mit u. a. Katja Riemann, Anna Thalbach, Justus von Dohnányi, Simon Schwarz und Doris Schretzmayer.

Ein jüdisches Leben

Dokumentarfilm

Buch: Florian Weigensamer und Roland Schrotthofer

Regie: Christian Krönes und Florian Weigensamer

Produktion: Blackbox Film & Medienproduktion

Inhalt: Auf das Porträt „Ein deutsches Leben“ über die Mitläuferin und Profiteurin des NS-Regimes Brunhilde Pomsel, Goebbels‘ Sekretärin, folgt die Sichtweise von Marko Feingold, KZ-Überlebender und somit einer der letzten lebenden Zeitzeugen des Holocaust.

Lachen und Weinen

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Marko Doringer

Produktion: Marko Doringer Filmproduktion

Inhalt: Nach „Mein halbes Leben“ und „Nägel mit Köpfen“ stellt Marko Doringer sich und seinen Protagonisten die Frage: Warum ist es heute so schwer, ein guter Vater zu sein?

Rabenvögel

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Martin Schilt

Produktion: Allegro Film

Inhalt: Ein Dokumentarfilm über Rabenvögel als schwarze Chronisten, die die Menschen wohl überleben werden.

Robo Love

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Maria Arlamovsky

Produktion: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

Inhalt: „Robo Love“ führt das Publikum in die Welt menschenähnlicher Roboter und ihrer Macher – eine Zukunft, die schon begonnen hat und die eine der größten Herausforderungen für die Frage nach dem Wert des Menschen mit sich bringt.

Tonsüchtig

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Iva Švarcová und Malte Ludin

Produktion: Kurt Mayer Film

Inhalt: Die Wiener Symphoniker – ein Film über den „Wiener Klang“ und ein Orchester zwischen Grandiosität und inneren Zerreißproben.

Über Österreich

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Georg Riha

Produktion: Riha Film

Inhalt: „Über Österreich“ erfüllt der Zuschauerin bzw. dem Zuschauer den Traum vom Fliegen und zeigt in atemberaubenden Bildern die Einzigartigkeit Österreichs.

Wir wollen die Hälfte vom Kuchen

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Sabine Derflinger

Produktion: Plan C Film / Derflinger Film

Inhalt: Die Dokumentation setzt Johanna Dohnal, einer wichtigen Frau der österreichischen Geschichte, ein Denkmal und schafft damit eine Identifikationsfigur für heutige und nachkommende Generationen.

Die Projekte der Innovationsförderung im Detail:

L’Arbre à guigne

Kurzfilm

Buch und Regie: David Kellner

Produktion: David Kellner

Inhalt: Ein handgezeichneter Animationsfilm über eine vagabundierende Katze, die ihr vermeintliches Glück findet.

Die letzten Österreicher von Königsfeld

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Lukas Pitscheider

Produktion: Lukas Pitscheider

Inhalt: In einem von der Außenwelt nur schwer zugänglichen Dorf in den Karpatenwäldern lebt eine deutschsprachige Gemeinde. Die letzten Österreicher von Königsfeld ringen mit der Frage, ob sie ihrer Heimat in der Ukraine den Rücken kehren sollen.

The Trouble with being born

Spielfilm

Buch und Regie: Sandra Wollner

Produktion: Panama Film

Inhalt: Die Geschichte einer Maschine im Körper eines Mädchens. Sie ist ein Sexroboter und wurde nach den Vorstellungen ihres Besitzers gebaut. Als sie auf ihr reales Vorbild trifft, entspinnt sich eine Odyssee, die uns immer weiter in die Perspektive des Roboters zieht.

Krai – Eine Landschaft

Dokumentarfilm

Buch: Aleksey Lapin

Regie: Aleksey Lapin

Produktion: Horse&Fruits Filmproduktion

Inhalt: Inmitten einer postsowjetischen Dorfgemeinschaft an der ukrainischen Grenze versuchen Jugendliche, sich eine Zukunft zu gestalten. Doch auf der anderen Seite der Hügel wütet schon wieder ein Krieg.

Die Tagträume des Nikolaus Habjan

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Johannes Hammel

Produktion: Johannes Hammel Film- und Videoproduktion

Inhalt: Ein Langzeitporträt über den faszinierenden Puppenspieler, Regisseur und Kunstpfeifer Nikolaus Habjan, der zu den wichtigsten und außergewöhnlichsten Theaterpersönlichkeiten der vergangenen Jahre zählt.

