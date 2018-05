AVISO – 7.5., 19.30h: "Fest der Helfer" im Wiener Rathaus

Stadt Wien vergibt die "Helfer Wiens Preise" und dankt Wiener HelferInnen

Wien (OTS) - Am Montag, dem 07. Mai 2018, findet im Festsaal des Wiener Rathauses (Eingang Lichtenfelsgasse 2) bereits zum 15. Mal das "Fest der Helfer" statt.

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn der Verleihung: 19:30 Uhr

Wertschätzung wird in Wien besonders großgeschrieben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass tausende Freiwillige ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit und der guten Sache stellen. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass die MitarbeiterInnen der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen, der Magistratsabteilungen und andere, die im K-Kreis vertreten sind, durch besonders hohes Engagement und Motivation zur Lösung von Problemstellungen - oft über das dienstliche Maß hinausgehend - beitragen.

Deshalb werden seit 15 Jahren in Anwesenheit von Bürgermeister Michael Häupl, Feuerwehrstadträtin Renate Brauner, Präsidentin der "Helfer Wiens", sowie Landtagspräsident Harry Kopietz die "Helfer Wiens Preise 2018" an besonders verdienstvolle MitarbeiterInnen dieser Organisationen verliehen. Insgesamt werden in diesem Jahr 33 Preise vergeben.

Alle MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen, bitte um Voranmeldung unter: office @ diehelferwiens.at

Bitte merken Sie vor:

• "Fest der Helfer"

• Zeit: Montag, 7. Mai 2018, 19:30 Uhr

• Ort: Wiener Rathaus, Festsaal

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Pay

Mediensprecher Stadträtin Renate Brauner

Tel.: +43 (0)1 4000 818145

E-Mail: ferdinand.pay @ wien.gv.at



Wolfgang Kastel

Geschäftsführer

Die Helfer Wiens

Tel.: +43 (0)1 522 33 44

E-Mail: office @ diehelferwiens.at

www.diehelferwiens.at