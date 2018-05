„Unterwegs in Österreich“ am 4. Mai aus Zell am Ziller

Schwerpunktthema „Wonnemonat Mai – Die Hochzeitstrends 2018“

Wien (OTS) - Zum Wochenende geht es in „Unterwegs in Österreich“ um den „Wonnemonat Mai“ samt den „Hochzeitstrends 2018“. Zum Abschluss der Tirol-Woche am Freitag, dem 4. Mai 2018, begrüßen Jan Matejcek und Sabine Amhof die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr aus Zell am Ziller.

Freitag, 4. Mai: Schwerpunktthema „Wonnemonat Mai – Die Hochzeitstrends 2018“

„Guten Morgen Österreich“ aus Zell am Ziller

Im Schwerpunktthema dreht sich heute alles ums Thema „Hochzeitstrends“. Wie wird heuer geheiratet? Der große Trend ist nach wie vor Vintage. Dazu zu Gast ist Event-Managerin Verena Strasser. Außerdem zu Gast ist der langjährige „Frisch gekocht“-Koch Alexander Fankhauser.

„Daheim in Österreich“ aus Zell am Ziller

Was trägt die Braut 2018? Heiraten in Weiß oder doch in Tracht? Darüber informiert Brautmodengeschäft-Inhaberin Nadja Tonini. Und als musikalische Gäste begrüßt Nina Kraft die „Zillertaler Haderlumpen“.

