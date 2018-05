Starten wieder: Spannende Grätzeltouren in die drei Wiener Bahnareale

Wien (OTS/RK) - Bereits zum siebenten Mal starten diesen Freitag (4.5) die beliebten Rad- und Grätzeltouren in die ehemaligen Bahnareale des Hauptbahnhofs, Nord- und Nordwestbahnhofs. Den Auftakt macht heuer der Nordwestbahnhof mit seiner spannnungsreichen Arealsgeschichte. In Summe stehen heuer 23 Gratis-Touren zur Auswahl. Neben diversen Vor-Ort-Begehungen – so etwa das leerstehende Postamtsgebäude am Nordwestbahnhof (25.5.), die neuen Brückenverbindungen am Hauptbahnhof (14.9.) oder der entstehende TU-Cluster entlang der Franz-Grill-Straße (8.6. und 28.9.) oder der Austria Campus kurz vor seiner Fertigstellung (18.5.) – gibt es heuer erstmals auch Kräuterführungen (25.5./24.8./21.9.) in der zukünftigen Freien Mitte am Nordbahnhof.

Themenvielfalt ermöglicht unterschiedliche Zugänge

Die von der Projektleitung Wien Bahnareale (PWB/Stadtbaudirektion) ins Leben gerufenen Touren – die einzelnen Spaziergänge dauern etwa 1,5 Stunden – basieren auf einer Zusammenarbeit mit der ÖBB Immo und den Gebietsbetreuungen der Stadt Wien. Die Idee der Touren ist es, in kleineren Gruppen unterschiedliche Zugänge zu Themen und Inhalten der drei interessantesten innerstädtischen Entwicklungsgebieten mit eine Gesamtfläche von knapp 200 Hektar anzubieten.

Fachexpertise, Foto-Workshops und Frachtenbahnhof-Geschichten

So geben u.a. auch Stadt Wien-Fachleute direkt vor Ort Auskunft über Planungsthemen und Infrastrukturprojekte. Mittels gut besuchter Foto-Workshops in der schönsten Gstetten Wiens werden Infos über das zukünftige Nutzungskonzept am Nordbahnhof weiter gegeben, am Nordwestbahhnof starten Areals-Spaziergänge mit allen historischen und aktuellen Infos zum ehemaligen Container-Terminal in der Brgittenau.

Die Teilnahme zu allen 23 Terminen ist gratis, eine Anmeldung erforderlich unter Telefon: 01/319 82 00 oder E-Mail:

radtour@wien-event.at bzw. graetzelspaziergang @ wien-event.at bzw. fotoworkshop @ wien-event.at . Bei Absage aufgrund von Schlechtwetter werden die TeilnehmerInnen via Mail oder SMS rechtzeitig informiert.

Programm im Überblick

Nordbahnhof

18.5.: SIGNA/Austria Campus – Letzter Blick hinter die Kulissen Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: 2., Walcherstrasse/Joseph-Roth-Gasse

25.5.: Kräuterkunde in der Gstetten – Infos über Wiens urbanste Natur-Apotheke

Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: „Stadtraum“ (2., Leystrasse/Taborstrasse)

8.6.: Spaziergang „Urbanes Garteln im Stuwerviertel und Nordbahnviertel“

Start: 16.00 Uhr, Treffpunkt: GB*Mitte (2., Max-Winter-Platz 23)

8.6.: Fotoworkshop „Lichtermeer“ – Gelungene Bilder trotz Dämmerung und Abend

Start: 20.00 Uhr, Treffpunkt: „Stadtraum“ (2., Leystrasse/Taborstrasse)

9.6.: Fotoworkshop „Naturfotografie mit Smartphone“

Start: 8.30 Uhr, Treffpunkt: „Stadtraum“ (2., Leystrasse/Taborstrasse)

22.6.: Geführte Radtour durch Nordbahnviertel und Nordwestbahnhof Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: GB*Mitte (2., Max-Winter-Platz 23)

24.8.: Kräuterkunde in der Gstetten - Infos über Wiens urbanste Natur-Apotheke

Start: 16.00 Uhr, Treffpunkt: „Stadtraum“ (2., Leystrasse/Taborstrasse)

24.8.: Fotoworkshop „Lichtermeer“ – Gelungene Bilder trotz Dämmerung und Abend

Start: 19.00 Uhr, Treffpunkt: „Stadtraum“ (2., Leystrasse/Taborstrasse)

7.9.: Stadt Wien-ExpertInnen geben Auskunft (MA 21): „Planung Nordbahnhof“

Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: „Stadtraum“ (2., Leystrasse/Taborstrasse)

14.9.: Geführte Radtour durch Nordwestbahnhof und Nordbahnhofareal Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: 20., Mortarapark/Ecke Pasettistrasse

21.9.: Kräuterkunde in der Gstetten – Infos über Wiens urbanste Natur-Apotheke

Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: „Stadtraum“ (2., Leystrasse/Taborstrasse)

21.9.: Fotoworkshop „Bild-Besprechung“ – Bringen Sie Ihre „Gstetten“ – Bilder zum Besprechen und Ausdrucken mit!

Start: 18.00 Uhr, Treffpunkt: „Stadtraum“ (2., Leystrasse/Taborstrasse)

Nordwestbahnhof

4.5.: Geschichte und Gegenwart – Rundgang mit den Mobilitätsforschern von Tracing Spaces über das Areal des Nordwestbahnhofes

Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: Straßenbahnstation „Am Tabor“ Linie 2/Johannes-Nepomuk-Kapelle

25.5.: Altes Postamtsgebäude – Besuchen Sie mit historischer Expertise das ehemals wichtigste Postamt der Brigittenau

Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: 20., Nordwestbahnstraße 6

22.6.: Geschichte und Gegenwart – Rundgang mit den Mobilitätsforschern von Tracing Spaces über das Areal des Nordwestbahnhofes

Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: Straßenbahnstation „Am Tabor“ Linie 2/Johannes-Nepomuk-Kapelle

7.9.: Geschichte und Gegenwart – Rundgang mit den Mobilitätsforschern von Tracing Spaces über das Areal des Nordwestbahnhofes

Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: Straßenbahnstation „Am Tabor“ Linie 2/Johannes-Nepomuk-Kapelle

5.10.: Stadt Wien-ExpertInnen geben Auskunft (MA 21): Planung Nordwestbahnhof

Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: Straßenbahnstation „Am Tabor“ Linie 2/Johannes-Nepomuk-Kapelle

Hauptbahnhof / Sonnwendviertel

8.2.: TU Wien Trifft Arsenal – Wiens neuer Forschungscluster Start: 14.00 Uhr, Treffpunkt: TU Wien Science Center/Objekt 0214 (10., Franz Grill Straße 9)

22.6.: Vor den Vorhang: Baugruppen im Sonnwendviertel

Start: 16.00 Uhr, Treffpunkt: Stadtteilbüro Sonnwendviertel (10., Sonnwendgasse/Landgutgasse)

31.8.: Kreta und Am Kempelenpark – Ein Stadtteil im Wandel

Start: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 10., Kempelengasse 1

7.9.: Stadt Wien-ExpertInnen geben Auskunft (MA 31): Pumpwerk Laaerberg

Start: 15.00 Uhr, Treffpunkt: 10., Gudrunstraße 31 (Einfahrtstor)

14.9.: Stadt Wien-ExpertInnen geben Auskunft (MA 29): Favoritens neue Brücke und Stege

Start: 15.30 Uhr, Treffpunkt: Südbahnhofbrücke/Gudrunstraße

28.9. TU Wien trifft Arsenal – Wiens neuer Forschungscluster Start: 14.00 Uhr, Treffpunkt: TU Wien Science Center/Objekt 0214 (10., Franz Grill Straße 9)

