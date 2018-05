Nepp: Brauners CHF-Bilanz mit 350 Millionen Euro Verlust

Selbstbeweihräuchernde Jubelmeldung kann ihr Amt auch nicht retten

Wien (OTS) - Anscheinend zittert Noch-Finanzstadträtin Renate Brauner bereits so um ihren Job, dass sie mit geschönten Bilanz-Meldungen Punkte sammeln muss.

Der Brauner-Bilanz zufolge hätte die langfristige Finanzierungsstrategie der Stadt über die Jahre einen Gesamtvorteil von 308,1 Millionen Euro gebracht, in Wahrheit waren es jedoch 350 Millionen Euro Verlust. „Wenn ein Finanzinstitut so einen Prospekt an seine Anleger verschickt hätte wie Brauner an Journalisten, würde sofort die Finanzmarktaufsicht tätig werden. Geschäftsführer und Verantwortliche würden wegen Betrug und Täuschung umgehend angezeigt werden“, führt Nepp aus.

„Renate Brauner und ihre grünen Helferlein versuchen durch bewusstes Verschweigen der realen Zahlen die Verluste der Stadt schön zu reden. Das ist Betrug und Täuschung der Wienerinnen und Wiener“, sagt der Vizebürgermeister. Die Wiener FPÖ wird sich allerdings nicht von Brauners Bilanz täuschen lassen und die Causa hinterfragen. „Wie der angebliche Gewinn errechnet wurde wird Brauner im Rahmen von mehreren parlamentarischen Anfragen zu beantworten haben. Sofern sie nicht schon vorher ihr Amt als Finanzstadträtin loswird“, schließt Nepp. (Schluss) akra

