FPÖ-Stenzel: Vollzieht SPÖ Umschwung in Sachen Heumarkt?

SPÖ-Bezirksvorsteher der Landstraße nahm Memorandum gegen Heumarkt-Projekt entgegen

Wien (OTS) - Die freiheitliche Stadträtin Ursula Stenzel ortet bei der SPÖ ein mögliches Umdenken in der Einstellung zu dem geplanten Hochhaus am Heumarkt.

Stenzel appelliert an die Wiener SPÖ, die Ablöse Michael Häupls durch Michael Ludwig als Chance wahrzunehmen, das Hochhausprojekt am Heumarkt zu stoppen und so abzuändern, dass das Prädikat Weltkulturerbe für das historische Zentrum Wiens erhalten bleibt. Diesen Appell der Alliance for Nature hat der SPÖ-Bezirksvorsteher des Dritten Bezirks, Erich Hohenberger, gestern entgegengenommen. „Da auch ich als Repräsentantin von Blue Shield Austria und als FPÖ-Stadträtin dieses Memorandum unterzeichnet habe, ist es mir und den Wiener Freiheitlichen ein Anliegen, dass die Entgegennahme dieses Memorandums mehr ist als nur eine Beruhigungsgeste gegenüber der UNESCO“, so Stenzel.



Jetzt, da Häupls Ablöse bevorstehe und sich die Wiener Grünen ebenfalls in einem schweren Erosionsprozess befänden, könnten vielleicht auch die Position einer Planungsstadträtin Vassilakou und ihres Planungs- und Bautensprechers Christoph Chorherr, die das Heumarkt Projekt um jeden Preis durchpeitschen wollten, bald Geschichte sein. „Wir Freiheitlichen hoffen auch durch den Abgang des Kulturstadtrates Mailath-Pokorny, dass hier ein Neuanfang möglich ist und die Flächenwidmung für den Heumarkt-Tojner-Turm aufgehoben wird“, so Stenzel abschließend.

