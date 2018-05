Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Wien-Mariahilf: Verkehrsunfall und Führerscheinabnahme Am 02. Mai 2018 ereignete sich gegen 12.00 Uhr im Bereich der Sandwirtgasse ein Verkehrsunfall bei dem ein 28-Jähriger verletzt wurde. Nach ersten Erhebungen fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Sandwirtgasse in Richtung Marchettigasse. Ein Fußgänger überquerte gerade die Sandwirtgasse als es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Der PKW-Lenker verließ die Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit darauf wieder zurück. Der Fahrer hatte eine ungültige Lenkberechtigung bei sich. Darüber hinaus verlief ein Alkomattest positiv (0,8 Promille). Der 28-Jährige wurde mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht.

