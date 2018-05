Wien-Donaustadt: Festnahme nach Einbruch

Wien (OTS) - Eine Passantin verständigte am 02. Mai 2018 gegen 17.15 Uhr die Polizei da sie auf zwei Männer aufmerksam geworden war. Durch die Beamten konnten die beiden Männer auf frischer Tat bei einem Einbruch in eine Lagerhütte am Lagerwiesenweg betreten werden. Der 30- und 34-Jährige versuchten ein Fahrrad und vier Paletten Bier zu stehlen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

