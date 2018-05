Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Diebstahl einer Geldbörse

Wien (OTS) - Die Abteilung ARGE Taschendiebstahl des Landeskriminalamtes Wien bemerkte eine Häufung von Bankanschluss- wie auch Taschendiebstählen, weshalb von der EGS eine Schwerpunktaktion durchgeführt wurde. Eine 22-Jährige folgte einem offensichtlich gehbehinderten 70-Jährigen in eine Bankfiliale in der Märzstraße. In weiterer Folge ging dieser in einen Supermarkt wo es dann zu einem Diebstahl der Geldbörse durch die Beschuldigte kam. Die Frau wurde vor Ort festgenommen. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Polizisten die Geldbörse mit über 700 Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at