Wien-Ottakring: Schwere Körperverletzung

Wien (OTS) - In einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel ist es am 03. Mai 2018 gegen 1.45 Uhr zu einer schweren Körperverletzung von zwei Männern (29) gekommen. Nach einer scherzhaften Äußerung eines 29-Jährigen sind die im Lokal befindlichen Männer aufgestanden und haben ohne Vorwarnung auf die beiden Opfer eingeschlagen. Einer der Beschuldigten (30) verwendete dabei einen Teleskopschlagstock. Nachdem es den Opfern gelungen ist, aus dem Lokal zu flüchten, verständigten sie die Polizei. Als die Beamten das vermeintlich geschlossene Lokal betraten, versuchten die Beschuldigten sowie weitere anwesende Personen zu flüchten. Die drei Beschuldigten (22, 27, 30) wurden festgenommen. Ein Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Die beiden verletzten Männer erlitten Armbrüche, Gehirnerschütterungen, Hämatome sowie Prellungen.

