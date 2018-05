Aviso: Fest der Freude am 8. Mai 2018

Wien (OTS/RK) - Das Fest der Freude findet zum 6. Mal am 8. Mai 2018 um 20.00 Uhr am Heldenplatz statt. Das Gratiskonzert der Wiener Symphoniker dirigiert diesmal der gebürtige Israeli Lahav Shani, Erster Gastdirigent der Wiener Symphoniker. Der 8. Mai 1945 war das offizielle Ende des 2. Weltkrieges in Europa. Es ist der Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Das Gedenkjahr 2018 widmet sich auch dem Jahr 1938, dem Jahr der Machtergreifung Hitlers. Veranstaltet wird das Konzert vom Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) in Kooperation mit der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), dem Verein Gedenkdienst und dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW). Die Stadt Wien unterstützt die Veranstaltung.

Das Programm steht heuer im Zeichen jüdischer Musiker. Die Wiener Symphoniker spielen Werke von Ernest Bloch und Leonhard Bernstein. Der mehrfach ausgezeichnete Geiger Julian Rachlin tritt als Solist auf. Er spielt Ausschnitte aus Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Violinkonzert. Der Konzertchor Wien singt. Zur Eröffnung wird Kurt Schwertsiks Komposition „Hier und Jetzt!“ gespielt. Den Abschluss bildet die „Ode an die Freude“ aus Beethovens Neunter Symphonie.

Höhepunkt der Veranstaltung wird die Rede von Zeitzeugen und KZ-Überlebenden Rudi Gelbhard sein; Videobotschaften kommen von den Zeitzeuginnen Elsie Slonim und Gertrud Weinber. Katharina Stemberger führt durch die Veranstaltung.

Das Fest der Freude findet bei jedem Wetter statt. Sitzplätze gibt es nur beschränkt; sie können nicht reserviert werden. ORF III überträgt live.

Weitere Informationen, das Programm und Fotos finden Sie unter:

www.festderfreude.at

