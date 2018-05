AVISO: Kranzniederlegung vor dem Mahnmal Am Spiegelgrund mit Bundesministerin Bogner-Strauß und Bundesminister Blümel

Wien (OTS) - In Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus findet am Sonntag, den 6. Mai um 10 Uhr eine Kranzniederlegung mit Bundesministerin Bogner-Strauß und Bundesminister Blümel vor dem Mahnmal Am Spiegelgrund statt.

Termin für Medien:

Sonntag, 6. Mai 2018

10.00 Uhr

BEGRÜßUNGSWORTE durch den Leiter des Karl von Vogelsang-Institutes Dr. Helmut Wohnout

GEDENKWORTE von Bundesministerin Bogner-Strauß und Bundesminister Blümel

KRANZNIEDERLEGUNG vor dem Mahnmal Am Spiegelgrund

FOTO – und FILMMÖGLICHKEIT (Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien)

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Wir ersuchen, zu dem Termin Ihre gültige Dauerzutrittskarte „Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2018“ oder einen gültigen Presseausweis bzw. ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

Bilder zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar.

