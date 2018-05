VOLKSBANK WIEN AG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Der erste Nachhaltigkeitsbericht der VOLKSBANK WIEN AG legt den Fokus auf die genossenschaftliche Identität der Bank

Wien (OTS) - Wien, 03.05.2018 – Die VOLKSBANK WIEN AG hat am 26.04.2018 den ersten Nachhaltigkeitsbericht ihrer Unternehmensgeschichte veröffentlicht. Im Fokus des ab nun jährlich erscheinenden Berichts lag für das Geschäftsjahr 2017 die genossenschaftliche Identität der Volksbanken.

„In unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht zeigen wir unter anderem, dass die heutigen Kriterien des nachhaltigen Wirtschaftens im Grunde eine moderne Version der genossenschaftlichen Prinzipien sind“, sagt DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG. „Darum ist unsere genossenschaftliche Identität auch untrennbar mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie verbunden: Sie leitet uns täglich dabei, zeitgemäße Antworten auf aktuelle wirtschaftliche, ökologische und soziale Herausforderungen zu finden. Nachhaltiges Handeln ist für uns kein Selbstzweck, sondern eine zentrale Voraussetzung für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg“, so Fleischmann.

Der Bericht wurde gesondert vom Geschäftsbericht veröffentlicht und präsentiert Maßnahmen sowie Ergebnisse der Nachhaltigkeitsstrategie der VOLKSBANK WIEN AG in den Bereichen Ökonomie, Soziales und Ökologie.

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Das Geschäftsmodell der VOLKSBANK WIEN AG beschränkt sich auf den österreichischen Markt und ist stark partnerschaftlich orientiert. Sei es in der Beziehung zu den Kunden, Mitarbeitern, anderen Banken im Volksbanken-Verbund oder den Produktpartnern: Im Zentrum steht immer eine langfristige Kooperation auf Augenhöhe mit allen Stakeholdern. Das sichert nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg, sondern minimiert auch das Risiko negativer Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.

Im Sinne dieses partnerschaftlichen Prinzips wurde im Nachhaltigkeitsbericht anhand einer Produktlieferkette auch die Zusammenarbeit mit den Produktpartnern und deren Aktivitäten im Nachhaltigkeitsmanagement beleuchtet.

Starkes Engagement in der Wohnraumschaffung

Ein besonders starkes Engagement verfolgt die VOLKSBANK WIEN AG im Bereich der geförderten Finanzierungen und der Bauherrenmodellfinanzierungen. In diesem Zusammenhang wurde ein maßgeblicher Beitrag für die Schaffung, Verbesserung und Ökologisierung von Wohnraum in ganz Österreich geleistet. Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2017 103 geförderte Projekte mit einem Kreditvolumen von EUR 90,4 Mio. finanziert.

Soziale Nachhaltigkeit

Für die zahlreichen Maßnahmen im Bereich der Mitarbeiterförderung und Arbeitsplatzattraktivität erhält die VOLKSBANK WIEN AG schon seit 2016 das Grundzertifikat Audit „berufundfamilie“. Zudem wurde die Bank im April 2017 von der Wirtschaftskammer Wien zum „verdienten Lehrbetrieb“ ausgezeichnet.

Darüber hinaus übernimmt die VOLKSBANK WIEN AG ihre gesellschaftliche Verantwortung und unterstützt zahlreiche soziale und künstlerische Einrichtungen sowie Sportverbände.

Ökologische Nachhaltigkeit

Die VOLKSBANK WIEN AG ist bestrebt, ihren Strom- und Wärmeverbrauch zu minimieren. Einen wichtigen Beitrag leistet hierzu die Photovoltaikanlage am Dach des Hauptgebäudes in der Kolingasse im 9. Wiener Gemeindebezirk, mit der 2017 fast 24.000 KWh Strom erzeugt wurden. Der darüberhinausgehende Strombedarf im Hauptgebäude wird ausschließlich mit Strom aus Wasserkraft abgedeckt – insgesamt also zu 100% aus erneuerbaren Energien.

Alle Informationen und den Nachhaltigkeitsbericht der VOLKSBANK WIEN AG zum Download finden Sie unter www.volksbankwien.at/cr-bericht

Die Volksbank Wien AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit rund 1.540 Mitarbeitern und 73 Standorten in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel und Industrieviertel sowie mit der Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund.

