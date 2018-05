Lotto: Burgenländerin knackt Doppeljackpot und gewinnt 2,5 Millionen Euro

Solo-Fünfer mit Zusatzzahl, zwei LottoPlus Sechser und Solo-Joker

Wien (OTS) - Eine Spielteilnehmerin aus dem Burgenland wusste es mit des Computers Hilfe, einen Lotto Dreifachjackpot zu verhindern: Sie kam per Quicktipp als einzige zu den „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch und knackte damit den Doppeljackpot im Alleingang. Dieser Sologewinn schlägt sich mit rund 2,5 Millionen Euro zu Buche. Die Gewinnerin hat sich noch am Mittwoch am Abend bei den Österreichischen Lotterien gemeldet und wird sich vom Großgewinnerbetreuer beraten lassen.

Zum vierten Mal in Folge gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl einen Sologewinn. Ein Wiener kam per Quicktipp zu diesem Erfolg und gewann rund 128.400 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch zwei Sechser. Ein Wiener war mit einem Quicktipp erfolgreich, ein Niederösterreicher mit einem Normalschein. Beide gewannen jeweils rund 138.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es schließlich beim Joker. Ein Steirer hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung und auch das „Ja“ angekreuzt. Sein Gewinn beläuft sich auf rund 180.200 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 02.05.2018:

1 Sechser zu EUR 2.480.992,30 1 Fünfer+ZZ zu EUR 128.364,00 115 Fünfer zu je EUR 1.217,60 267 Vierer+ZZ zu je EUR 157,30 5.238 Vierer zu je EUR 44,50 6.764 Dreier+ZZ zu je EUR 15,50 82.549 Dreier zu je EUR 5,10 247.081 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 9 19 26 28 31 42 Zusatzzahl: 22

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 02.05.2018:

2 Sechser zu je EUR 138.265,10 62 Fünfer zu je EUR 1.044,70 2.781 Vierer zu je EUR 20,80 45.111 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 8 21 32 40 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 02.05.2018:

1 Joker zu EUR 180.218,80 15 mal EUR 7.700,00 83 mal EUR 770,00 996 mal EUR 77,00 10.078 mal EUR 7,00 100.615 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 4 2 1 8 3 9

