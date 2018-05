Young Skip Media GmbH erweitert Geschäftsführung

Wien (OTS) - Mit Mai unterstützt Paul Ranefeld den bisherigen Alleingeschäftsführer Wolfgang Grob in den Bereichen Sales & Business Development in der Geschäftsleitung der Young Skip Media GmbH.

Bereits in der Vergangenheit war Ranefeld u.a. bei der Krone Multimedia GmbH und Styria Multi Media AG in Führungspositionen tätig und kennt die Medienbranche und ihre Herausforderungen. „Die Branche erfindet sich gerade neu. Die Magazindichte lichtet sich. Ziel wird sein, die Millenials in deren Welt abzuholen und mit relevantem Content zu versorgen“, so der Willy Lehmann Preisträger.

Während Grob die Bereiche Redaktion, Personal und Finanz abdeckt, wird Ranefeld künftig Sales, Prozessdigitalisierung und Business Development vorantreiben.

Über Young Skip Media GmbH

Seit seiner Gründung 1983 zählt Skip mit 235.000 Leser_innen monatlich (3,2% RW) und einer durchschnittliche Auflage von 101.000 Heften zu den führenden Kinomagazinen des Landes. Das bimediale Magazin deckt neben dem Hauptfokus Kino- und Serienberichterstattung auch die Bereiche Mode/Lifestyle sowie Games & Musik ab.

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Kobza, MA

Head of Marketing & Communications

christoph.kobza @ skip.at

+43 664 885 369 06

www.skip.at; B2B: https://hallo.skip.at