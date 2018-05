GLOBAL 2000: Sieben Bausteine für eine wirksame Klima- und Energiestrategie

UmweltschützerInnen orten schwere Mängel am bestehenden Entwurf und sehen die Gefahr von millionenschweren Strafzahlungen.

Wien (OTS) - Die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 präsentiert heute ihre Stellungnahme zum Entwurf der Klima- und Energiestrategie und fordert deutliche Nachbesserungen: „Mit diesem Entwurf baut die Bundesregierung ihre Klima- und Energiepolitik auf sandigem Fundament. Die Ambition ist zu niedrig und mit den Paris-Zielen nicht vereinbar. Es fehlen klare Vorgaben für die Senkung des Energieverbrauchs, wichtige Instrumente wie eine ökologische Steuerreform sind genauso wenig enthalten wie wirksame Maßnahmen zu einem raschen Ausstieg aus der Ölheizung. Ohne Nachbesserungen vergeben wir nicht nur leichtfertig wirtschaftliche Chancen und verzichten auf die Schaffung von tausenden Arbeitsplätzen, wir werden dann auch unsere Klimaziele verfehlen und riskieren millionenschwere Strafzahlungen“, sieht Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000, Handlungsbedarf.



Gleichzeitig präsentiert GLOBAL 2000 sieben Bausteine, mit denen die Klima- und Energiestrategie rasch und einfach wesentlich verbessert werden könnte:



1. Paris-Ambition als Maßstab. Eine raschere Reduktion von Treibhausgasen als bisher vorgesehen ist dafür notwendig und machbar. Bis 2030 ist eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 50 Prozent, eine Senkung des Endenergieverbrauchs um 30 Prozent und eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie auf 60 Prozent möglich und notwendig.

2. Energieverbrauch deutlich senken. Es braucht klare Zielvorgaben für die Senkung des Energieverbrauchs bis 2030 und 2050 sowie wirksame Maßnahmen, wie steuerliche Begünstigungen oder eine Aufstockung des Sanierungsschecks, für die angekündigte thermische Sanierungsoffensive, damit diese auch tatsächlich anlaufen kann.

3. Aus für Ölheizungen ab 2019 in Neubau und Sanierung. Veraltete, klimaschädliche Technologien mit hohem Preisrisiko für die KonsumentInnen dürfen nicht länger politisch akzeptiert werden.

4. Öko-sozial umsteuern. Mit einer ökologischen Steuerreform, die fossile Energie stärker besteuert und Arbeit steuerlich entlastet, können tausende Arbeitsplätze geschaffen werden. Es ist falsch, auf dieses wichtige Instrument zu verzichten.

5. Emissionsfreie Mobilität forcieren. Ohne Mobilitätswende können wir die Klimaziele nicht erreichen. Ab spätestens 2030 sollen alle neu zugelassenen PKW emissionsfrei sein, es braucht 100 Mio. Euro pro Jahr für den Ausbau der Radinfrastruktur und mehr Ausbauprojekte für die Bahn, statt Kürzungen.

6. Kohleverstromung bis 2020 beenden und 100 Prozent Ökostrom bis 2030 erreichen. Die veraltete Technologie der Kohleverstromung ist sowohl klima- als auch schwer gesundheitsschädlich. Ein Ausstieg bis 2020 ist technisch machbar, wurde bereits angekündigt und soll deshalb ebenso klar in der Klima- und Energiestrategie verankert sein, wie das ambitionierte aber umsetzbare Ziel von 100 Prozent Ökostrom bis 2030.

7. Politische Führungskompetenz ist erforderlich, derzeit aber nicht ausreichend sichtbar. Diese erfordert die klare Zuordnung von Verantwortung, sektoralen Zielen und Fahrplänen für alle Bereiche, die Erstellung von Zeitplänen zur Umsetzung als auch die Bereitstellung von ausreichenden Budgets. Alle diese Dinge fehlen im aktuellen Entwurf.



„Das Projekt Energiewende ist eine Jahrhundertchance für Österreich. Ohne substanzielle Änderungen ist ein Scheitern mit Anlauf vorprogrammiert, denn ohne klar erkennbare politische Führungsrolle kommt es entweder zu völligem Chaos in der Umsetzung oder zu Stillstand. Nachhaltiges und leistbares Wohnen, saubere Mobilität für alle und eine gesunde lebenswerte Umwelt stehen auf dem Spiel“, betont Wahlmüller abschließend.



