3D Communications erweitert durch Einstellung einer Führungskraft von Roche Pharma die Wertkommunikation für den Bereich Marktzugang in Europa

Washington (ots/PRNewswire) - 3D Communications hat seine Serviceleistungen im Bereich Global Value Communications in Europa durch die Einstellung von Kate Dion, einer erfahrenen Kommunikations-Führungskraft erweitert.

Dion war zuletzt für Roche Pharma in der Schweiz tätig. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung strategischer Ausführungen zu sehr komplexen und kontroversen Themen, einschließlich Marktzugang, Preisgestaltung und Wert.

Während ihrer sechsjährigen Tätigkeit bei Roche war Dion für die Pharma-Kommunikation tätig und leitete die Entwicklung eines erfolgreich angenommenen Preiskommunikations-Toolkits und einer App, die Führungskräften bei der Kommunikation einer einfachen, transparenten und einfühlsamen Preisgestaltungserklärung in Bezug auf den Wert von Medikamenten half. Bevor Kate zu Roche kam, war sie sechs Jahre als Reporterin bei Reuters für die pharmazeutische Industrie in Europa tätig.

Dion ist für ihre Fähigkeit bekannt, funktionsübergreifende Teams zusammenzubringen, um komplexe Probleme anzugehen. Sie entwickelt aufschlussreiche und relevante Kommunikation zur Gestaltung der Konversation.

"Kate bildet eine wichtige Ergänzung des Teams Global Value Communications von 3D, weil sie Erfahrung mit den Herausforderungen der Pharmaindustrie hat, die Politik und die Landschaft in ganz Europa versteht und Kommunikationsplattformen und Botschaften entwickelt, die bei den Medien und anderen wichtigen Interessenvertretern ihren Widerhall finden", sagte Cindy DiBiasi, Mitbegründerin von 3D Communications.

Zusätzlich zu ihrer Rolle im Global Value Communications Team wird Dion auch die Arbeit von 3D im Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) in Europa unterstützen. Sie wird von der Schweiz und Großbritannien aus arbeiten.

Informationen zu 3D

In den letzten 15 Jahren hat sich 3D Communications als globaler Marktführer in der Kommunikation im Gesundheitswesen etabliert und sich auf die Unterstützung von Pharma- und Medizintechnikunternehmen spezialisiert. Seine Kompetenzen finden sich dabei in den Bereichen komplexe Regulierung, Marktzugang, Kommerzialisierung und Führungskommunikation. 3D Communications hat sich in ganz Europa intensiv mit umstrittenen und komplexen Fragen zur Regulierung und Vermarktung des Gesundheitswesens beschäftigt. Zu den Dienstleistungen von 3D gehören: Analyse wichtiger Zielgruppen, Entwicklung von Strategien, Erstellen von Botschaften und PowerPoint-Präsentationen und Testen von Botschaften auf Effektivität und Überzeugungskraft. Weitere Informationen finden Sie unter www.3dcommunications.us.

Rückfragen & Kontakt:

Jamie Moss

newsPRos

201 493 1027



Jamie @ newspros.com