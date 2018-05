Glorit: Umsatzplus von 34 Prozent sorgt für Rekordjahr

Wien (OTS) - Umsatzsteigerung von 34 Prozent, Erhöhung des Eigenkapitals, Top Bonität, massive Ausweitung des Grundstückportfolios sowie höchste Kundenzufriedenheit – die Zahlen belegen es mehr als eindrucksvoll: Glorit, Wiens Platzhirsch unter den Premiumbauträgern, darf 2017 als Rekordjahr bejubeln.

So wuchs der Umsatz 2017 auf 56 Millionen Euro, kletterte das Eigenkapital auf über 13 Millionen und im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Grundstücksportfolio um neun Millionen. Damit sind die Weichen für einen weiteren Wachstumsschub, insbesondere im Kernmarkt 21. und 22. Bezirk, gestellt. Zudem hat Glorit seine Infrastruktur mit nachhaltigen Investitionen in der Gesamthöhe von knapp sechs Millionen Euro in den Standort Groß-Enzersdorf gestärkt. Das betrifft die Produktion und den Neubau des Musterhauses mit großem Schauraum. Bis November 2018 soll auch der Umbau des Bürogebäudes abgeschlossen sein. Glorit zählt zu den größten Arbeitgebern der Region und arbeitet mit vielen namhaften Partnern aus der Region.

„Die klare Unternehmensstrategie, die guten Lagen, die hohe Qualität sowie die ungebrochen hohe Nachfrage nach hochwertigsten Immobilien im Wiener Donauraum sind die Grundlagen für unseren Erfolg.“, analysiert Geschäftsführer Stefan Messar, „Eine erneute Verbesserung des Bonitätsrankings von Creditreform von 180 auf 177, zeichnet Glorit als verlässlichen Partner aus. Mit diesem guten Rating liegt das Unternehmen weit über dem Branchendurchschnitt und bietet seinen Kunden Sicherheit.“

Großartig entwickelte sich mit einem Plus von 13 Prozent, wie eine Interconnection-Studie zur Fertigteilhausbranche belegt, 2017 auch der Marktanteil in Wien, womit die Marktführerschaft in Wien weiter ausgebaut wird. Aber auch die Kunden zeigten sich begeistert und wählten Glorit, das für allerhöchste Ansprüche und bestmöglichen Wohnkomfort steht sowie mit seinem kompetenten „Alles aus einer Hand“-Service stets punktet, zum besten Bauträger Österreichs „Top Developer 2017“. 15.000 FindMyHome.at-Kunden bewerteten dazu in einer Umfrage 350 österreichische Immobilienanbieter.

Über Glorit



Die Glorit Bausysteme GmbH zählt zu den größten privaten Bauträgern im Großraum Wien. Als Kernmarkt gelten die Toplagen des aufstrebenden 21. und 22. Bezirks. Das Unternehmen ist als Premiumanbieter auf den Bau von Einzelhäusern, Doppelhäusern, Reihenhäusern, Villen sowie auf den mehrgeschossigen Wohnbau (Eigentumswohnungen) spezialisiert. Mit dem „Alles aus einer Hand-Service“ eines erfahrenen Bauträgers sind höchste Qualitäts- und Dienstleistungsstandards ebenso sichergestellt, wie die Einhaltung der vereinbarten Baukosten und Zeitpläne. Seit 1972 setzten über 12.000 Kunden auf die architektonisch hochwertige und ökologisch nachhaltige Bauweise von Glorit. Firmensitz und Produktion sind in Groß-Enzersdorf bei Wien beheimatet.

