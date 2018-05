Termine am 3. Mai in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Fototermin anl. Bilanz zum Winterpaket mit u.a StRin Sandra Frauenberger, GRin Birgit Hebein, FSW-GF-Stvin Anita Bauer (Rathaus, Treffpunkt Ausgang Felderstraße/Rathauspark) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Franz Bartolomey sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Prof. Heinz Marecek durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 14.00 Uhr, Inbetriebnahme der 12. Öffentlichen Defi-Säule in der Meidlinger Hauptstraße mit u.a. LP Harry Kopietz, Präsident des Vereins Puls (12., Meidlinger Hauptstraße 32/Ecke Tivoligasse) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Journalismus und Vertreibung“ inkl. Verleihung „Ari-Rath-Preis“ an Alexandra Föderl-Schmid mit u.a. StR Andreas Mailath-Pokorny und Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) Anmeldung erforderlich: radiokulturhaus @ orf.at

