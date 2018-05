KORREKTUR - AVISO 3.5., 14h: Neue Defi-Säule in der Meidlinger Hauptstraße

Wien (OTS) - Defibrillatoren können zu Lebensrettern im öffentlichen Raum werden. Auf der Meidlinger Hauptstraße wird am 3. Mai 2018 um 14 Uhr die zwölfte öffentliche Defi-Säule der Gewista in Wien vom Wiener Landtagspräsidenten Harry Kopietz, Präsident des Vereins Puls, der Bezirksvorsteherin von Meidling, Gabriele Votava, und Gewista-CEO Franz Solta offiziell in Betrieb genommen. Der Defibrillator ist Tag und Nacht zur Verwendung bereit.

Wie auch schon bei allen anderen öffentlichen Defi-Säulen der Gewista wurde im unmittelbaren Standortumfeld ein von der Gewista, der Stadt Wien und dem Verein Puls entwickeltes Schilderleitsystem installiert, das den Abstand zum jeweiligen Defi-Standort in lebensrettenden Sekunden anzeigt.

Neue Defi-Säule in der Meidlinger Hauptstraße

Zeit: 3. Mai 2018, 14 Uhr

Ort: Meidlinger Hauptstraße 32/Ecke Tivoligasse, 1120 Wien

