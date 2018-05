Wie wohl´s Wetter wird?

Thementag zum Auftakt des diesjährigen Themenschwerpunktes „Sonne, Blitz und Donnerschlag“ im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing

Stübing (OTS) - Sonnencreme oder Regenschirm, Haube und Schal oder T-Shirt - wer weiß schon wie das Wetter werden wird? Und glaubt man der Vorhersage einer Wetter-App oder vertraut man doch lieber den alten Bauernregeln. Beim Thementag „Wie wohl´s Wetter wird?“, der am 13.05. im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing stattfindet, dreht sich – man glaubt es kaum – alles rund ums Wetter! Dieser Tag ist auch der Auftakt zum diesjährigen Themenschwerpunkt „Sonne, Blitz und Sonnerschlag“ der das Wetter, die Wetterkultur und auch die Bauernregeln in ihrer Gesamtheit behandeln und bis zum 31. Oktober im Tal der Geschichte(n) zu besichtigen ist.

Ob Sonne, Wind, Regen oder gar Frost … beim Thementag „Wie wohl´s Wetter wird?“, am 13. Mai (10 – 16 Uhr) im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing gibt es garantiert so manch einen Hinweis auf die Beantwortung dieser Frage. Unterschiedliche („Wetter“-)Stationen über das gesamte Museumsgelände verteilt geben an diesem Tag einen Einblick in die vielfältigen Themenbereiche rund um´s Wetter.

Haben Sie schon mal einen Wetterturm läuten gehört oder wissen Sie warum es Wetterkreuze gibt bzw. wie und warum man damals Häuser so baute, wie man sie gebaut hat? Das und noch mehr gibt es bei „Wie wohl´s Wetter wird?“ zum Beispiel rund um das Thema Wetter und Haus zu entdecken.

Kennen Sie eigentlich Pankratius, Bonifatius und Sophia? Bei einem Besuch an diesem Tag im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing lernen Sie nicht nur die Eisheiligen kennen, sondern auch mehr über die unterschiedlichen Mythen und Rituale rund ums Wetter. Das Wetterbrauchtum wie z.B.: die Wetterkerzen, Kräuterbüscherl oder die Gebildbrote sind ebenso wie der Mandelkalender ein Schwerpunkt an diesem Tag. Wie man sich damals – noch vor der Erfindung von Funktionskleidung - vor dem Wetter geschützt hat ist ebenso ein Themenbereich wie die Wetterfühligkeit. Lassen Sie sich überraschen welche Themen sich noch alle rund um´s Wetter drehen und schauen wir mal „Wie wohl´s Wetter wird“!

Der Thementag „Wie wohl´s Wetter wird?" bildet den Auftakt zum diesjährigen Themenschwerpunkt „Sonne, Blitz und Donnerschlag" – Über die Wetterkultur und Bauernregeln.

„Sonne, Blitz und Donnerschlag“ – Über Wetterkultur und Bauernregeln

In der agrarisch geprägten Gesellschaft der letzten Jahrtausende, in der die menschliche Existenz vom Leben in und mit der Natur bestimmt wurde, fühlte man sich der Willkür des Wetters unmittelbar ausgeliefert. So war das Werden des Wetters von großem Interesse und die genaue Beobachtung der Natur unverzichtbar, um das Überleben der Familien abzusichern. Bauernregeln, die mit Aberglauben, geknüpft an Heilige und Hoffnungen verwoben waren, wurden von Alt zu Jung weitergegeben und der Bauernkalender entstand.

2018 führt Stübing seine Besucher durch die vier Jahreszeiten mit ihren witterungsbedingten Herausforderungen. Der Frühling, das Erwachen der Natur, sollte die Aussaat der Felder und das Pflanzen fördern. Die reifende Hitze des Sommers brachte auch zerstörerische Unwetter für Feld-, Heu oder Almwirtschaft. Die Ernte im Herbst wurde durch Brauchtum in Dankbarkeit gefeiert oder brachte Verzweiflung. Der Winter bedeutete den Rückzug ins Haus zu Winterarbeiten wie Spinnen oder Besenbinden. Das gesamte Leben, eingebunden in Brauchtum und Feste, wurde geprägt von den oft unerklärbaren Gegebenheiten und Bedingungen in der Natur. Der Themenschwerpunkt 2018 bietet für Jung und Alt eine interaktive Ausstellung im Museumsgelände.

"Wie wohl´s Wetter wird?"

Beim Thementag „Wie wohl´s Wetter wird?“dreht sich alles rund ums Wetter! Dieser Tag ist der Auftakt zum diesjährigen Themenschwerpunkt „Sonne, Blitz und Sonnerschlag“ der das Wetter, die Wetterkultur und auch die Bauernregeln in ihrer Gesamtheit behandeln und bis zum 31. Oktober im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing zu besichtigen ist.

Datum: 13.05.2018, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Österreichisches Freilichtmuseum Stübing

Enzenbach 32, 8114 Stübing, Österreich

Url: https://www.freilichtmuseum.at/veranstaltungen/detail/news/wie-wohls-wetter-wird/

