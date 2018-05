ARBÖ: Anastacia, Red-Bull-UEFA-Cup-Heimspiel, Salzburg-Marathon und Wings-for-Life-Run sorgen für Staus und Sperren

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird von vier Großereignissen geprägt, sind die ARBÖ-Verkehrsexperten überzeugt. Neben dem Salzburg-Marathon und dem Heimspiel von Red Bull Salzburg, sind dies der Wings-for-Life-Run und das Anastacia-Konzert in Wien. Die Auswirkungen sind Staus und Straßensperren in den beiden Metropolen.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 03.05.2018, ab 20 Uhr die US-Amerikanerin Anastacia Lyn Newkirk. Die unter ihrem ersten Vornamen bekannte Chart-Stürmerin, gastiert im Rahmen ihrer „Evolution Tour 2018“ in der Halle D, der Wiener Stadthalle. Die Anreise der tausenden Fans, zusammen mit dem Abendverkehr bedeutet Staus vor Konzertbeginn und nach der letzten Zugabe vor allem auf der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße, dem Nebaugürtel und den Straßen im Nibelungenviertel. Wer es durch den Stau „geschafft hat“, sollte auf die Märzpark- und Stadthallengarage, die Konzertpauschalen anbieten, ausweichen. Das erspart „Stress“ mit der generellen Kurzparkzone, die bis 22 Uhr gilt und eine maximale Parkdauer von 2 Stunden erlaubt.

Ebenfalls am Donnerstag, aber um 1 Stunde später, um 21:05 Uhr startet der FC-Red-Bull Salzburg im 2. Halbfinale der UEFA-Europa-League, die Aufholjagd nach dem 0:2 in Marseille Die Red-Bull-Arena wird mit 30.188 Fans ausverkauft sein. Viele Fans werden erfahrungsgemäß mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher werden Staus bei der An- und Abreise auf den Straßen direkt rund um die Arena, wie auf der Kleßheimer Allee oder Europastraße nicht ausblieben. Auf der Westautobahn (A1) sind lange Verzögerungen vor den Ausfahrten Kleßheim und Siezenheim sehr wahrscheinlich.

Der Sonntag bietet gleich 2 sportliche Höhepunkte. In Salzburg beginnt um 9 Uhr der Salzburg-Marathon, in dessen Verlauf unter anderem auch der Marathon-Staatsmeister gekürt wird.Die 42,195 Meter lange Strecke beginnt am Mirabellplatz. Von dort geht’s Richtung Norden bis zur Ignaz-Harrer-Straße, dann wieder zurück, beim LKH Salzburg vorbei. Die Läufer passieren unter anderem den Mönchsberg und den Rainberg, umrunden den Leopoldskroner Weiher und laufen bis Hellbrunn. Von dort geht’s zurück Richtung Schloss Mirabell über die Hellbrunner Allee. Bis 14:45 Uhr bleibt laut ARBÖ die Laufstrecke für den Verkehr gesperrt.

In Wien sammeln sich rund 13.000 Teilnehmer des „Wings for Life- Worldrun“ ab 11 Uhr am Rathausplatz. Der Startschuss fällt um 13.00 Uhr. Die Strecke führt über den Ring, den Franz-Josefs-Kai, die Operngasse, die Friedrichstraße und Linke Wienzeile zum Gürtel. Von dort geht‘s über die Innere Mariahilfer Straße wieder zurück zum Ring. Über die Liechtensteinstraße, die Alserbachstraße, die Roßauer Lände- und den Franz-Josefs-Kai, die Erdberger Lände und die Stadionbrücke geht es in den Prater. Über die Prater Hauptallee und den Praterstern sowie Lassallestraße, die Reichsbrücke, Wagramer Straße und Arbeiterstrandbadstraße laufen die Teilnehmer über den Steinitzsteg zur Donauinsel. Das Ende des Laufes ist gegen 16 Uhr vorgesehen. Im Zuge des Wings for Life-Worldrun“ kommt es zu zahlreichen Straßensperren. Unter anderem ist der Ring zwischen 10 und 15 Uhr, die Linke Wienzeile - zwischen Gürtel und Getreidemarkt - zwischen 12:45 und 14:15 Uhr, der Gürtel zwischen12:45 und 14:15 Uhr, die Innere Mariahilfer Straße zwischen 13 und 14:30 Uhr gesperrt. Der Franz-Josefs-Kai ist zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr ebenso wie zum Beispiel die Lassallestraße, der Praterstern und die Reichsbrücke stadtauswärts zwischen 13:30 Uhr und ca. 15:30 Uhr unpassierbar.

Wer von der Innenstadt auf die Ostautobahn (A4) und Südosttangente (A23) will, sollte die Sperre zwischen 13:15 Uhr und 15:00 Uhr auf der Verbindung zwischen Urania und Stadionbrücke beachten. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind natürlich von Kurzführungen von Umleitungen betroffen. Die Vienna-Ring-Tram wird zumindest zeitweise nicht verkehren. Lediglich die U-Bahnen sollten ohne Einschränkungen durch den Lauf verkehren.



„Da es sich um ein Mai-Wochenende ohne Fenstertag handelt, sollte das Verkehrsvolumen normale Ausmaße haben. Mit partiellen Stauungen rechnet der ARBÖ-Informationsdienst daher vorrangig rund um die erwähnten Veranstaltungen. Im Idealfall weichen Sie den Orten aus, oder passieren diese außerhalb der angegebenen Zeiten. Beachten Sie hier auch die Vorbereitungszeit der Exekutive und der Verantwortlichen. Im Bedarfsfall weichen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel aus. Bitte beachten Sie auch die Unwetter-Warnung für das Wochenende. In Teilen Osttirols und Oberkärntens, sowie den Süd-Staulagen von Tirol kann es hier zu eklatanten Beeinträchtigungen kommen. Aktuelle Informationen bietet der ARBÖ im ORF Teletext auf der Seite 431, oder unter der Tel. 050-123-123“, so Thomas Haider vom ARBÖ-Informationsdienst.

