Einladung zur Pressekonferenz des Hilfswerk Österreich: Mehr Spielraum für Kinder!

Entwicklungspotenziale wirksam fördern, Bildungschancen-Lotterie beenden!

Wien (OTS) - Zeit: Montag, 7. Mai 2018, 10.00 Uhr

Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Das Hilfswerk Österreich analysiert die finanzpolitischen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Elementarpädagogik in Österreich und enthüllt massive Ungleichheiten bzw. Ungerechtigkeiten. Wo bleibt eine politische Gesamtlösung, die das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt rückt – unabhängig davon, in welchen Bundesländern sie aufwachsen?

Ihre Gesprächspartner/innen:

MEP Dr. Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich

Mag. Matthias Huber, Institut für Bildungswissenschaften, Universität Wien

Kristina Sprenger, Schauspielerin, Markenbotschafterin Hilfswerk

Mag. Martina Genser-Medlitsch, Fachliche Leitung Kinder, Jugend, Familie, Hilfswerk

Moderation: Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich



www.hilfswerk.at/oesterreich

Das Hilfswerk fordert eine rasche Umsetzung der Ziele für den Bereich der Elementarpädagogik im Regierungsprogramm. Die derzeitige Ungleichbehandlung von Kindern führt zu einer Bildungschancen-Lotterie, abhängig vom Wohnort. Ein Skandal, der nach einer politischen Lösung in der Finanzierung, Organisation und bei den Qualitätsstandards schreit.

Aus Sicht des Hilfswerks bestehen derzeit essentielle Schieflagen im System, die dazu führen, dass die Qualität der Förderung und Bildung von Kindern vom jeweiligen Wohnort, dem Engagement und der Finanzkraft der Kommune – und in weiterer Folge von dem dort verfügbaren Betreuungsangebot abhängt. Worin bestehen nun die regionalen Unterschiede? Welche Standards machen aus pädagogischer Sicht tatsächlich Sinn? Wo hakt es im System? Und wie kann es gelingen die Bedürfnisse der Kinder endlich in den Mittelpunkt der politischen Diskussion zu stellen?

Das Hilfswerk betreut als einer der großen gemeinnützigen Anbieter von Kinderbetreuung in Österreich aktuell mehr als 18.500 Kinder. Im Rahmen der Pressekonferenz stellt das Hilfswerk auch die aktuelle Jahresinitiative und den Fachschwerpunkt „Spielen. Lernen. Bilden.“ vor. Mit der Botschaft „Lasst Kinder mehr spielen!“ wird die neue pädagogische Schwerpunktsetzung aller Kinderbetreuungsange­bote des Hilfswerks präsentiert. Die neue Broschüre „Spielen macht schlauer“, die unter Mitwirkung zahlreicher Expertinnen und Experten entstandenen ist, zeigt unter anderem auf, warum Eltern beim Thema „kindliche Entwicklungsförderung“ entspannter sein sollten und welches Potenzial im kindlichen Spiel liegt. Partner der Jahresinitiative sind Wiener Städtische, s Versicherung sowie Erste Bank und Sparkassen.

