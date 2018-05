93 Vor- und Querdenker in nur einem E-Book

Mastershausen (ots) - In jeder Hinsicht jenseits vom Mittelmaß! Das E-Book "93 Ideen von Speakern, die dich und die Welt verändern" weist den Weg zur Veränderung im Job und Privatleben. 93 Autorinnen und Autoren geben in diesem umfangreichen Werk Tipps, die leicht umsetzbar, nachvollziehbar begründet und verständlich formuliert werden.

Jeder der Speaker, Coaches, Trainer und Berater berichtet von seinen ganz persönlichen Erfahrungen. Gleichzeitig verstehen es die Beteiligten, wesentliche allgemeingültige Strategien herauszufiltern. Zu eher außergewöhnlichen Themen kommen bekannte wie Zielklarheit oder Motivation, die auf außergewöhnliche Art aufbereitet werden. "Die unkonventionellen Ansätze können den Horizont beträchtlich erweitern", so der Initiator des Projekts, Top-Speaker und Bestseller-Autor Hermann Scherer.

Die Autorinnen und Autoren möchten mit ihrer Beteiligung an diesem E-Book transportieren, was ihnen besonders wichtig ist und was ihr eigenes Leben zum Positiven verändert hat. Sie wollen den Lesern Impulse geben, sie zur Reflexion und vor allem zum Handeln anregen. Bei jedem werden andere Texte Resonanz erzeugen, doch genau das ist die Absicht.

"Sag Ja zu deiner Lebensgeschichte", lautet dazu passend die Überschrift eines der Beiträge. Und dies ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal: Alle Beteiligten haben Ja zu sich selbst gesagt und damit die Basis für ihren Erfolg geschaffen. Dasselbe ermöglichen sie den Lesern mit diesem enorm umfangreichen Werk, das sowohl Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis liefert als auch viele sofort realisierbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die Neuerscheinung kann exklusiv bei Amazon unter www.93ideen.de gekauft werden - zu einem sehr interessanten Preis. Herausgeber von "93 Ideen von Speakern, die dich und die Welt verändern" ist die Scherer GmbH und Co. KG.

Rückfragen & Kontakt:

Herausgeber:



Hermann Scherer

Scherer GmbH und Co. KG

Johann-Steffen-Straße 1

56869 Mastershausen

Tel.: +49 (0)6545 9599-000

E-Mail: h.scherer @ hermannscherer.com



Pressekontakt:



Fröhlich PR GmbH

Alexanderstraße 14

95444 Bayreuth

Tel.: +49 (0)921 759355-0

E-Mail: info @ froehlich-pr.de