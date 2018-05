Immigranten willkommen heißen: Charles Bronfman Prize geht an David Lubell von Welcoming America

New York (ots/PRNewswire) - "Dies ist ein Abend, der dem Willkommen gewidmet ist", erklärte Stephen Bronfman, Mitbegründer von The Charles Bronfman Prize, bei dem gestern Abend in New York die Menschen, die "die Welt verbessern", und die Verleihung des Preises an David Lubell gefeiert wurde, dem Gründer von Welcoming America (http://www.welcomingamerica.org/) - einer Organisation, die Immigranten eine gute Aufnahme in 200 US-amerikanischen Gemeinden ermöglicht hat.

Dan Meridor, ehemaliger Vizepremier von Israel, der im Namen der internationalen Auswahljury der Preisträger sprach, wies darauf hin, dass die jüngsten Immigrationswellen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus "geweckt" hätten, eine Tatsache, die der "jüdischen Tradition der Willkommenskultur von Fremden widerspricht". Dan Meridor fügte hinzu, dass Lubell dieser Tradition alle Ehre mache.

The Charles Bronfman Prize (http://www.thecharlesbronfmanprize.com/) ist eine jährlich mit 100.000 USD dotierte Auszeichnung, die an humanitär engagierte Personen unter 50 Jahren verliehen wird, deren innovative und an jüdischen Werten orientierte Arbeit wesentlich zu einer besseren Welt beigetragen hat. Der Preis wurde von den Kindern von Charles Bronfman als Überraschung zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 2004 ins Leben gerufen.

Nachdem er den Preis von Charles Bronfman in Empfang genommen hatte, erklärte Lubell, der die Welcoming International Initiative lanciert hat und nach Berlin ziehen wird, um die Integration von Immigranten und Flüchtlingen weltweit zu unterstützen: "Es gibt 250 Millionen Immigranten und Flüchtlinge auf unserer Welt, mehr als je zuvor in der Geschichte der Menschheit, und sie werden in zunehmenden Maße für einen Katalog von Missständen in der Gesellschaft beschuldigt. Dieses Verhalten gegenüber Fremden als Sündenbock muss ebenso erkannt werden wie der Anstieg des Antisemitismus und wir müssen uns damit auseinandersetzen."

Allerdings gäbe es Gründe hoffnungsfroh zu bleiben, sagte Lubell während eines Gesprächs (Foto) mit Fareed Zakaria, Moderator der von CNN ausgestrahlten Sendung Fareed Zakaria GPS. Jüngere Leute machen im Vergleich zur älteren Generation heute die "Erfahrung größerer Diversität", insbesondere in ihren Schulen. Infolgedessen haben sie weniger Bedenken in Bezug auf Immigration.

Der zweite Grund stammt aus den Erfahrungen von Lubell selbst, die er bei der Förderung der aufnahmebereiten Gemeinden von Grund auf sammeln konnte. "Wir bereiten einen fruchtbaren Boden vor", der ermögliche, dass Immigranten sich gut integrieren können und langjährige Einheimische sich der "Demagogie" gegen Immigranten widersetzen können. "Wir beobachten den Erfolg der lokalen Bestrebungen, die sich von Stadt zu Stadt verbreiten, und den unschätzbaren Nutzen des Kontakts zwischen beiden Gruppen, der eine Veränderung der Wahrnehmung bewirken kann."

Kasar Abdulla aus Nashville, eine gebürtige Kurdin aus dem Irak, die mit sechs Jahren flüchten musste und in einem Flüchtlingslager in der Türkei lebte, bevor sie in die USA kam, half Lubell bei der Gründung von Welcoming Tennessee. Sie beschrieb ihre Schwierigkeiten bei der Wiederansiedlung und Eingewöhnung und wie die beschriebenen Kontakte Immigranten und langjährigen Einwohnern geholfen haben, zusammenzukommen, Verbindungen aufzubauen und diese zum Blühen zu bringen.

"Immigranten haben unser Land zu dem gemacht, was es heute ist", sagt Charles Bronfman. "Wir müssen diejenigen, die in unseren Gefilden ankommen, mit Freundlichkeit aufnehmen."

Medienkontakt; Martin Irom, martinirom @ gmail.com, 212-362-5260, 516-567-4348

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/685442/BronfmanPrize_LubellZa karia.jpg