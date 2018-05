Clean Seas Seafood Limited führt SensoryFresh ein

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Clean Seas Seafood Limited, der weltweit größte Züchter und Farmer für "vollständige Zyklen" von Gelbschwanzmakrelen hat SensoryFresh eingeführt, das Schockgefriertechnologie und Logistikprotokolle kombiniert, um seine Hirasama-Gelbschwanzmakrelen vom Spencer-Golf in einer neuen Premium-Gefriervariante anzubieten.

SensoryFresh arbeietet mit einer Schockgefriertechnologie mit flüssigem Stickstoff, mit der die Textur, die Farbe, das Aroma und der Geschmack des "frisch geernteten" Fisches erhalten bleiben und bietet sensorische Attribute, die den Hiramasa-Gelbschwanzmakrelen vom Spencer-Golf weltweit zur ersten Wahl für Sushi-Meister und Spitzenköche gemacht haben.

"Beim Einfrieren von hochwertigen Meeresfrüchten von Premiumqualität geht es alleine ums Geschwindigkeit", sagte David Head, Geschäftsführer & Vorstandsvorsitzender von Clean Seas Seafood Limited. "Die Eisbildungsphase muss so schnell wie möglich erreicht werden, um eine optimale Textur zu erzielen. Mit Clean Seas Rapid Freezing geschieht dies in ca. 22 Minuten und somit zehnmal schneller als konventionelle Gefriermethoden. Zum Erhalt der Farbe, des Aromas und des Geschmacks müssen schnell -35°C erreicht werden. Dies kann mit konventionellen Gefriermethoden nicht erreicht werden. Unsere Schockgefriertechnologie erreicht Oberflächentemperaturen von -95°C und Kerntemperaturen von zwischen -50°C und -70°C. Diese Methode nennen wir SensoryFresh -- fast wie frisch aus dem Meer."

Der in Japan ausgebildete Sushi-Meister Shaun Presland, Konzernchefkoch der Sake Restaurants in Australien, war der erste Koch, der das SensoryFresh-Produkt ausprobieren durfte. "Ich war absolut überwältigt, wie gut dieses Produkt ist. Die Blutlinie, das feste Fleisch und das Aroma schienen so als sei dieser Fisch gerade erst aus dem Meer gesprungen", sagte Presland.

In den vergangenen 18 Jahren hat sich Clean Seas einen Namen für seine konstanten Luftfrachtlieferungen von hochqualitativen, frischen Produkten zweimal pro Woche, in zweiundfünfzig Wochen pro Jahr in die führenden Städte der Welt gemacht. Clean Seas beschreibt seine Hiramasa-Gelbschwanzmakrelen vom Spencer-Golf als den wahrscheinlich besten rohen Fisch der Welt.

"Wir wollen nicht behaupten, dass es sich um den absolut besten Fisch der Welt handelt, aber nachdem wir mit Köchen auf der ganzen Welt gesprochen haben, glauben wir nicht, dass es einen Fisch gibt, der an die Hiramasa-Gelbschwanzmakrelen vom Spencer-Golf heranreicht. Unübertroffen frisch, ausgezeichnet auf dem Teller", sagt David Head. SensoryFrsh wurde von Clean Seas entwickelt, um eine seiner Meinung nach wesentliche Marktlücke für Kunden zu schließen, die auf der Suche nach Gelbschwanzmakrelen von höchster Qualität, jedoch mit dem Komfort eines Tiefkühlartikels und ohne die Kosten für Luftfracht sind.

Clean Seas hat ein Werbevideo gedreht, in dem SensoryFresh zusammen mit dem Konzernchefkoch der Sake Group, Shaun Presland, erklärt wird und in dem dieser zu der Schlussfolgerung kommt, dass "die Hiramasa-Goldschwanzmakrelen vom Spencer-Golf ein tolles Produkt sind und sie nun mit dem neuen SensoryFresh niemand verpassen darf".

Informationen zu Clean Seas Seafood Limited

Clean Seas Seafood Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und ging 2005 an die Börse. Bei dem Unternehmen handelt es sich um den Weltmarktführer für die Zucht, Produktion und den Vertrieb in vollständigen Zyklen von Hirasama-Gelbschwanzmakrelen vom Spencer-Golf. Des Weiteren ist es international für seinen Fisch von außergewöhnlich hoher Qualität bekannt, der auf Speisekarten führender Restaurants weltweit zu finden ist.

