Michele Marin wird Mitglied des italienischen Vorstands von LimaCorporate

San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) - LimaCorporate hat Michele Marin mit Wirkung zum 27. April 2018 in seinen italienischen Vorstand berufen. Er ersetzt damit Daniele Negrato. Diesem Schritt vorausgegangen war die Erkennung von Michele Marin zum CFO von LimaCorporate mit Wirkung zum 1. März 2018.

Nach seinem BWL-Abschluss an der Universität Ca' Foscari Venezia startete Marin 1995 seine berufliche Laufbahn bei PriceWaterhouseCoopers und arbeitete in verschiedenen multinationalen Konzernen, bevor er 2013 CFO bei Salmoiraghi & Viganò wurde, ein in Italien ansässiger Einzelhandelsoptiker. Im Anschluss an die Übernahme des Unternehmens durch Luxottica wurde er im April 2017 Chefbuchhalter von Luxottica.

Neben seiner Funktion als Vorstandsmitglied und Konzern-CFO von LimaCorporate ist Marin für die Rechts- und IT-Abteilung sowie den Bereich Compliance verantwortlich.

Informationen zu LimaCorporate

Lima Corporate ist ein weltweit tätiges Medizinprodukteunternehmen, das rekonstruktive und orthopädische Lösungen für Chirurgen herstellt, die sich für die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Patienten einsetzen. LimaCorporate hat seinen Geschäftssitz in Italien und widmet sich der Entwicklung von innovativen Produkten und Verfahren, sodass Chirurgen für jeden einzelnen Patienten die ideale Lösung auswählen können. Die Produktpalette von LimaCorporate umfasst große Implantate zur Gelenkrevision und Primärimplantate sowie vollständige Extremitätenlösungen einschließlich Fixierungen.

Weitere Informationen zu dem Unternehmen finden Sie unter http://www.limacorporate.com

