Korosec: Gratulation an Adi Tiller zum Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien

Jahrzehntelanger Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger in Döbling wurde heute geehrt

Wien (OTS) - „Ganz herzlich möchte ich Adi Tiller zur Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien gratulieren. Ein Mann, der durch seinen jahrzehntelangen Einsatz in der Bezirkspolitik nicht mehr wegzudenken ist. Diese Leistungen, die er als Bezirksvorsteher seit 1978 erbracht hat, wurden heute ausgezeichnet“, freut sich Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, über die Ehrung Adi Tillers mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

„Adi Tiller hat diese Auszeichnung redlich verdient. Er hat sich in den 40 Jahren immer Zeit für die Bürgerinnen und Bürger, in Döbling und darüber hinaus, genommen und mit unermüdlichen Einsatz für die Menschen und ihre Anliegen gekämpft“, so Korosec und abschließend, „Ich möchte Adi Tiller hiermit für seinen jahrelangen Einsatz danken und ihm noch einmal herzlichst gratulieren.“

