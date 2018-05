Nexen Tire ist der Gewinner des ADAC-Tests für Ganzjahresreifen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein führender, globaler Reifenhersteller, verkündete, dass sein Ganzjahresreifen N'blue 4 Season (175/65R14T) Testsieger beim Ganzjahresreifen-Test des ADAC, einer der größten Automobilclubs Europas, wurde.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Ganzjahresreifen hat der N'blue 4 Season von Nexen Tire seine Überlegenheit bewiesen, indem er das beste Ergebnis unter 11 Reifenmodellen verschiedener Reifenhersteller erzielte. Dabei zeigte der N'blue 4 Season ausgezeichnete Leistungen auf nassen und vereisten Fahrbahnen sowie beim Kraftstoffverbrauch. Gerade auf Eis schlug der Reifen alle anderen Konkurrenten und bewies ein hervorragendes Kurvenverhalten. Auch beim Bremsen auf nasser Fahrbahn erzielte der N'blue 4 Season ausgezeichnete Ergebnisse.

"In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung des Ganzjahresreifenmarktes sind wir äußerst stolz auf die Ergebnisse des ADAC-Reifentests, da sie die Anstrengungen von Nexen Tire zur Entwicklung von Hochleistungsreifen bestätigen", erklärte Travis Kang, Geschäftsführer von Nexen Tire. "Unsere Reifen wurden auf dem europäischen Markt für ihre exzellenten Leistungen anerkannt. Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte in der Region und in der gesamten Welt weiter verbessern."

Der ADAC testete 11 aktuelle Ganzjahresreifen in der Dimension 175/65R14T. Dabei wurden die Probanden einer Vielzahl von Tests auf nassen, trockenen und verschneiten Fahrbahnen unterworfen. Darüber hinaus erfolgten detaillierte Bewertungen zahlreicher Faktoren wie Verschleiß, Geräuschentwicklung und Kraftstoffverbrauch. Bei dieser besonders gründlichen Bewertung schnitt der N'blue 4 Season mit der Note "befriedigend" ab, wobei die Reifen nicht nur gegeneinander gemessen wurden, sondern auch im Vergleich mit spezialisierten Sommer- und Winterreifen.

Aktuell beliefert Nexen Tire eine Reihe von führenden globalen Automobilherstellern wie Porsche, FCA, Volkswagen, GM und Hyundai Kia Motors mit erstklassigen Erstausrüsterreifen.

Das 1942 gegründete Nexen Tire ist ein globales Produktionsunternehmen für Reifen mit Unternehmenszentralen in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und Seoul (Südkorea). Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet weltweit mit über 491 Händlern mit Standorten in 141 Ländern zusammen (Stand Juli 2015) und besitzt drei Fertigungsbetriebe - zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Eine weitere Fabrik in Zatec, Tschechische Republik, wird bis 2018 ihren Betrieb aufnehmen. Nexen Tire stellt Reifen mit moderner Technik und exzellentem Design für Pkw, SUVs und Kleinlaster her. Das Unternehmen konzentriert sich zusätzlich auf die Produktion von UHP-Reifen auf Basis modernster Technologien. Nexen Tire liefert Erstausrüstungsreifen an globale Autohersteller in zahlreichen Ländern rund um die Welt. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen, als Erster unter der Vielzahl der weltweiten Reifenhersteller, mit der Auszeichnung durch gleich 4 der renommiertesten Design-Awards der Welt einen Grand Slam für sich verbuchen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nexentire.com.

