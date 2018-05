PK Cybercrime in Wien: Aktuelle Lage – Bedrohungsszenarien - Prävention

Reminder: Einladung zur Pressekonferenz „Cybercrime in Wien“ am Donnerstag, 3. Mai um 10 Uhr in der Wirtschaftskammer Wien.

Wien (OTS) - Cybercrime ist einer der wenigen Kriminalitätsbereiche, der in Wien und in ganz Österreich zunimmt. In einer Pressekonferenz am 3. Mai, 10 Uhr, informieren wir Sie über aktuelle Zahlen und Entwicklung der Internetkriminalität in Wien und Österreich, wie man sich schützen kann und das neue 24-Stunden-Notfallservice der Wirtschaftskammer Wien für Unternehmen.





Pressekonferenz

„Cybercrime in Wien“





Ihre Gesprächspartner:

Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting, WK Wien

Martin Puaschitz, Obmann der Fachgruppe UBIT, WK Wien

Leopold Löschl, Leiter des Cyber Crime Competence Centers im Bundeskriminalamt

Harald Wenisch, IT-Sicherheitsexperte und Sprecher der IT Security ExpertsGroup der WKÖ

Wann: Donnerstag, 3. Mai, 10 Uhr

Wo: Lounge der Wirtschaftskammer Wien, Stubenring 8-10, 1010 Wien





Bitte um Ihre Zusage unter presse @ wkw.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Michael Vorauer – Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T. 01 51450 1476

M. 0664 403 01 91

E. michael.vorauer @ wkw.at

W. news/wko.at/wien