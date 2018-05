Jubiläum für das Technische Museum Wien

Publikumsbetrieb startete vor 100 Jahren

Wien (OTS) - Vor genau 100 Jahren, am 6. Mai 1918, öffnete das Technische Museum Wien seine Pforten für die BesucherInnen. Technische Wunderwerke und Innovationen sollten so für alle zugänglich werden. Das Museum wurde trotz sehr eingeschränkter Öffnungszeiten an den Wochenenden geradezu gestürmt: Bis Jahresende 1918 besuchten rund 80.000 Menschen das neue Museum.

Vor neun Jahren feierte das Museum mit Bezug auf die Grundsteinlegung für den neuen Museumsbau, die am 20. Juni 1909 im Beisein von Kaiser Franz Josef I. durchgeführt wurde, sein hundertjähriges Gründungsjubiläum mit einer Vielzahl an Aktivitäten. Das von Architekt Hans Schneider geplante Museumsgebäude war 1913 fertiggestellt und die Einrichtungsarbeiten konnten beginnen. Im Frühsommer 1914 planten die verantwortlichen Personen voller Enthusiasmus die Eröffnung des neuen Technischen Museums für Industrie und Gewerbe. Durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und der folgenden Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien sowie des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs wurde das Museum dann im Mai 1918 geöffnet.

Heute beherbergt es als eines der großen Technischen Museen Europas Objekte von Weltrang und zahlreiche historische Meilensteine. Anlässlich des Jubiläums bietet das TMW eine Spezialführung durch die Geschichte des Hauses und zu den größten Highlights der Schausammlung an.

Jubiläumsführung

Termin: So. 6. Mai 2018, 14.00 bis 14.45 Uhr

Kosten: Euro 3,50 + Museumseintritt

Rückfragen & Kontakt:

Technisches Museum Wien

Mag. Barbara Hafok

++43 1/899 98-1200

barbara.hafok @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse