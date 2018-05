ÖVP Landstraße/Keri: Vollzieht SP-Bezirksvorsteher Hohenberger einen Meinungsschwenk und setzt sich jetzt für Weltkulturerbe ein?

Heumarkt Projekt muss mit Weltkulturerbe und Weiterentwicklung des Platzes vereinbar sein

Wien (OTS) - Vor ziemlich genau einem Jahr verabschiedete die Landstraßer Bezirksvertretung mit einer rot-grünen Mehrheit die Flächenumwidmung beim Heumarkt. Die Folgen sind bekannt: Wien landete auf der Roten Liste der bedrohten UNESCO-Weltkulturerbe. Heute hat der Landstraßer SPÖ-Bezirksvorsteher Erich Hohenberger das „Memorandum zum Schutz des Weltkultur- und Weltnaturerbes Österreichs“ anlässlich der Initiative „Rettet das UNESCO-Welterbe ‚Historisches Zentrum von Wien‘!“ von rund einem Dutzend Bürgerinitiativen und Nichtregierungsorganisationen in Empfang genommen. „Wir begrüßen diesen Meinungsumschwung des Bezirksvorstehers, aber nun müssen auch Taten folgen. Wir möchten Bezirksvorsteher Hohenberger in die Pflicht nehmen und fordern ihn in einem ersten Schritt auf, sich bei seinem Parteikollegen, dem designierten Wiener Bürgermeister Michael Ludwig für einen gleichen Meinungsumschwung einzusetzen. Denn was auf der ganzen Welt funktioniert, scheitert nur in Wien an Rot-Grün – nämlich Weltkulturerbe und moderne Stadtentwicklung unter einen Hut zu bringen. In Bezug auf den Heumarkt und Eislaufverein muss endlich eine Lösung gefunden werden, um ein Projekt, an einem so wichtigen Punkt im 3. Bezirk umzusetzen, das beides erfüllt: Erhalt des Weltkulturerbes und gleichzeitig Weiterentwicklung eines zentralen Platzes zu einem modernen Treffpunkt“, so der Landstraßer ÖVP Klubobmann Georg Keri in einer Stellungnahme.

Faktum ist, dass es die rot-grüne Stadtregierung bis dato nicht geschafft hat, den Erhalt des Weltkulturerbes mit dem Projekt am Heumarkt im 3. Bezirk in Einklang zu bringen. Vielmehr verharrte man in Lethargie. Erst durch ÖVP Landesparteiobmann und Bundesminister für Kultur Gernot Blümel wurden erste wichtige Handlungen gesetzt, um in weiterer Folge den Weltkulturerbestatus zu erhalten. „Vielleicht kann das jetzt ein weiterer Schritt sein, um die verfahrene Situation aufzulösen", so Georg Keri abschließend.

