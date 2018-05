ORF im April 2018: 30,7 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Die ORF-Sendergruppe erreichte im Fernsehmonat April 2018 einen Marktanteil von 30,7 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,474 Millionen Seherinnen und Sehern – das entspricht 46,4 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum April 2018

ORF eins: 1,823 Millionen Seher/innen (9,2 Prozent Marktanteil) ORF 2: 2,640 Millionen Seher/innen (19,1 Prozent MA), ORF eins und ORF 2 gesamt: 28,3 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 35,3 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (15. April)

1,163 Millionen Zuschauer/innen, 42 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (10. April)

1,123 Millionen Zuschauer/innen, 52 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“, (5. April)

909.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„CL: Bayern – Real, 2. Hz“ (25. April)

750.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„Die Millionenshow“ (9. April)

713.000 Zuschauer/innen, 23 Prozent Marktanteil

„Praxis mit Meerblick“ (11. April)

679.000 Zuschauer/innen, 23 Prozent Marktanteil

„Das Traumschiff“ (1. April)

659.000 Zuschauer/innen, 22 Prozent Marktanteil

„Am Schauplatz Gericht“ (19. April)

625.000 Zuschauer/innen, 23 Prozent Marktanteil

„ZiB 2“ (23. April)

613.000 Zuschauer/innen, 27 Prozent Marktanteil

„Am Schauplatz“ (12. April)

602.000 Zuschauer/innen, 20 Prozent Marktanteil

Die wichtigsten Details

--in der mittlerweile 22. „Bewusst gesund“-Initiative widmete sich der ORF vom 7. bis 13. April 2018 mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema „Gesunder Schlaf“ – und erreichte allein mit den zahlreichen TV-Sendungen des Programmschwerpunkts 3,4 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 45 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren

--den „Schlaf Dich wach“-Topwert erzielte „Stöckl live“ am 10. April mit durchschnittlich 502.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 18 Prozent Marktanteil

--die Berichterstattung zur Landtagswahl in Salzburg erreichte 2,4 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 32 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren

--bis zu 143.000 Musikfans sahen am 26. April die Übertragung des „Amadeus Austrian Music Award“

--Formel 1 weiterhin top: bis zu 650.000 bei 34 Prozent Marktanteil ließen sich am 8. April den GP von Bahrain nicht entgehen

--Topwert auch für Champions League: Das Halbfinale Bayern – Real am 25. April erreichte bis zu 777.000 Fußballfans

--Die Rückkehr der legendären „Verstehen Sie Spaß?“ im ORF am 14. April ließen sich bis zu 565.000 bei 20 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen nicht entgehen

--Zum 50er von Michael Niavarani war der Publikumsliebling am 28. April im Hauptabend gleich zweimal hintereinander zu Gast - 327.000 sahen zunächst „Michael Niavarani ist 50 – Viel Lärm um nichts“ und danach 467.000 bei 20 Prozent MA das Kultkabarett „Viktor Gernot und Michael Niavarani – Zwei Musterknaben“

--Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im April 2018 gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten wie sport.ORF.at, iptv.ORF.at, news.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,1 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 25,1 Mio. Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung / eines Beitrags) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen im April bei 109 Mio. Minuten (vorläufige Daten).

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. April 2018 vorläufig gewichtet, ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at